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Politika

Cindoruk DP'ye lider adayı

Eski DYP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, 16 Mayıs'taki olağanüstü kongrede DP liderliğine adaylığa hazırlanıyor.

05 Mayıs 2009 03:00

Merkez sağda hareketlenme devam ediyor. Eski DYP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Star televiyonunda gazeteci-yazar Ruhat Mengi'nun sunduğu "Her açıdan" adlı  programda, DP Genel Başkanlığı'na aday olacağının sinyalini verdi.

Kulislerde, merkez sağın yeni adresi, 16 Mayıs'ta Olağanüstü Kongreye gidecek olan Demokrat Parti olarak gösteriliyor. Yine kulislerde, 9 Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, eski mesai arkadaşları ve yakın çevresinde yer alan eski siyasilerin harekete geçtiği, ilk adımı ise Hüsametin Cindoruk'un attığı söyleniyor.

Kulislerde, Cindoruk'un 16 Mayıs'ta DP genel başkanlığına aday olacağı başta 9. cumhurbaşkanı Demirel, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, yeni parti çalışmalarını sürdüren Abdüllatif Şener ve çok sayıda eski DYP ve ANAP kökenli milletvekillerinin de destek verdiği dile getiriliyor.

Cindoruk'un aday olması durumunda ise, sadece merkez sağ değil mevcut partilerde de bir hareketlenme yaratacağı ifade ediliyor.

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