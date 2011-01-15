T24 LogoT24 Logo
Politika

Cindoruk adaylıktan çekildiğini açıkladı

Demokrat Parti Genel Başkanlığı'na yeniden aday olduğunu açıklayan Hüsamettin Cindoruk adaylıktan vazgeçtiğini belirtti.

15 Ocak 2011 02:00

T24 - Demokrat Parti Genel Başkanlığı'na yeniden aday olduğunu açıklayan Hüsamettin Cindoruk adaylıktan vazgeçtiğini belirtti.
 
Demokrat Parti'nin 10. olağan büyük kongresinde Cindoruk depremi yaşanıyor.

Demokrat Parti Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk sabah saatlerinde Demokrat Parti Genel Başkanlığı'na yeniden aday olduğunu açıkladı. Ancak Cindoruk daha sonra adaylıktan çekildiğini açıkladı.

DP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, partisinin 10. Olağan Büyük Kongresi'nde okunması için gönderdiği yazılı mesajında şunları kaydetti: ''Köklü ve güçlü partimizin genel başkanlığını onurla bugüne kadar yürüttüm. Partimizin olağan kongresinde görevi değerli bir arkadaşımıza bırakma kararında bir değişiklik yapmıyorum. Yüce Kongremizin değerli başkan adayları, görev isteğinde bulundular. Onlara ve partimize ebedi başarılar diliyorum. Benim için bu görev yapılmıştır. Parti üyesi sorumluluğunu hayatım süresince sadakatle ve yurtsever duygularla sürdüreceğim. Allah vatanımızı ve partimizi korusun.''

Kongrede genel başkanlık için aralarında Ahmet Özal'ın da olduğu 8 aday yer alıyor. Kongre Divan Başkanlığına Kayseri İl Başkanı Osman Çilsal seçildi. Kongre hazirun cetvelini kongre açılışına kadar 937 delegenin imzaladığı bildirildi.

Divanın Başkanlığı'nın oluşturulmasının ardından Atatürk, silah arkadaşları Adalet Partisi,DP, DYP ve ANAVATAN Partisi'nin kurucu ve yöneticileri ile şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra DP Kadın Kolları başkanlığı tarafından oluşturulan koro tarafından İstiklal Marşı okundu.

Divan Başkanı Çilsal, kısa bir açılış konuşması yaptı. Kongreye, eski Dışişleri bakanlarından ve Bağımsız Cumhuriyet Partisi Genel Başkanı Mümtaz Soysal, bazı eski bakanlar da katıldı.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24