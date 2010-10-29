-CİNDORUK: "RESEPSİYONA GİTMİYORUM" ANKARA (A.A) - 29.10.2010 - Demokrat Parti Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhuriyetin kimliğini, kişiliğini temsil etmediğine inandığını, bunun için de resepsiyona gitmeyeceğini söyledi. Cindoruk yaptığı yazılı açıklamada, Çankaya Köşkü'ndeki resepsiyona eski TBMM Başkanı olarak davet edildiğini, ancak köşkte verilecek resepsiyonun geleneklere uygun olmadığını öne sürdü. Demokrat Parti Genel Başkanı Cindoruk, şunları kaydetti: ''Sayın Abdullah Gül'ün kimliği ile ilgili itirazlarımız var. Bunlardan rahatsız olanlardan biri de benim. Ben davetli olduğum halde bu resepsiyona katılmıyorum. Çünkü, Sayın Abdullah Gül'ün tarafsız olduğuna inanmıyorum. Bunu da ifade ettim. AKP'nin eş başkanı dedim. AKP'nin eş başkanı olduğunu belirleyici tayinler, konuşmalar yapıyor. O nedenle, ben onun tarafsız olmadığına inanıyorum. Sayın Abdullah Gül'ün Cumhuriyetin kimliğini, kişiliğini temsil etmediğine inanıyorum. Onun için resepsiyona gitmiyorum, bunu açıkça söylemek gerekiyor.'' Cumhurbaşkanı Gül'ün eşi Hayrunnisa Gül'ün başörtülü olmasının kendisi için bir etken olmadığını belirten Cindoruk, Cumhurbaşkanı Gül'ün herkesi kucaklamadığını savundu. Cumhurbaşkanlığı süresinin de belli olmamasını eleştiren Cindoruk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ''Böyle iş olur mu? Cumhurbaşkanı olarak, süresi belli olmayan bir cumhurbaşkanı, akrabalarını, hemşehrilerini, arkadaşlarını Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na (HSYK) tayin eden bir cumhurbaşkanı, tavır olarak AKP ile tam anlaşma içinde olan bir cumhurbaşkanı... Ben Meclis'in eski Başkanı olarak, Cumhurbaşkanı sıfatıyla kendisinin vereceği resepsiyona katılmıyorum, benim gerekçem bu. Ben gitmiyorum. Parti olarak da biz Celal Bayar'dan bu yana Süleyman Demirel ile beraber cumhurbaşkanları çıkarmış bir partiyiz. Bizim tavrımız kendi cumhurbaşkanlarımızın ortaya koydukları tavırlara uygun olmalıdır ve de uygundur.''