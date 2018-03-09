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Cinderes'teki sokak çatışmaları görüntülendi

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında toplam 157 bölge kontrol altına alındı

09 Mart 2018 14:17

Zeytin Dalı Harekâtı'nda ele geçirilen 5. belde merkezi Cinderes'teki çatışma anları ÖSO askerlerinin aksiyon kameralarıyla kaydedildi.

TSK ve ÖSO, teröristlerle yoğun sokak çatışmaları neticesinde Afrin'in güneybatısındaki Cinderes belde merkezini dün ele geçirmişti.

Kurtarılan mahalle ve sokaklarda arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

Toplam 157 bölgeyi kontrol altına alındı

Afrin, bir ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 belde merkezinden oluşuyor. TSK ve ÖSO unsurları, henüz Mabatlı beldesine yönelik operasyonlara başlamadı. Merkezleri ele geçirilen diğer beldelere ait bazı köylerin de harekatın ilerleyen safhalarında YPG unsurlarından temizlenmesi bekleniyor.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana Afrin'de 5'i belde merkezi, 122'si köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 157 bölgeyi kontrol altına aldı.

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