-CİNDERELLA'NIN SİHİRLİ KABAKLARINI ÜRETTİ ORDU (A.A) - 31.07.2010 - Ordu'da bir çiftçinin yetiştirdiği 45 günde 160 kiloya ulaşan hasat zamanına kadar 400 kilo olması beklenen kabaklar görenleri hayrete düşürüyor. Merkeze bağlı Efirli köyünde Mehmet Şahin'in tarlasında yetiştirdiği ve ancak 3-4 kişinin yardımı ile yerinden kaldırılabilen bal kabaklarını görenler, şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Yörede yetişen bal kabakları adeta masal kahramanı Külkedisi Cinderella'nın sihirli arabasını çağrıştırıyor. Kabakların tohumunu Amerika'dan getirttiğini ve ilk defa yörede böyle bir kabağın yetiştirildiğini anlatan Şahin, 45 gün önce diktiği tohumların şimdi 160 kiloluk bal kabağına dönüştüğünü anlattı. Amerika'da bu tohumların yaklaşık 700 kiloya kadar ulaştığını, iklim şartları nedeni ile Ordu'da bu kiloya ulaşmayacağını tahmin ettiklerini belirten Şahin, bal kabaklarının eylül-ekim aylarında hasadını yapacaklarını, hasat zamanına kadar her birinin 400 kiloya kadar ulaşmasını beklediklerini kaydetti. Şu ana kadar 20'nin üzerinde bal kabağı yetiştirdiğini ifade eden Şahin, 160 kiloya ulaşan kabakları gören bazı manavların sergilemek için kendisinden ürünlerini aldığını belirtti.