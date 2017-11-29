T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Çin'den yapılan çelik ithalatına antidamping vergisi getirildi

İstanbul, 29 Kasım (DHA) - Çin'den yapılan sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik ithalatına yüzde 16

29 Kasım 2017 14:05

İstanbul, 29 Kasım (DHA) - Çin\'den yapılan sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik ithalatına yüzde 16.89 ile yüzde 22.55 arasında antidamping vergisi getirildi.
Resmi Gazete\'de yayımlanan Ekonomi Bakanlığı tebliğine göre, Çinli Jiangyin Xingcheng Special Steel Works
tarafından üretilen bazı sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çeliğe \"CIF fiyat üzerinden\" yüzde 16.89, diğer üreticilerden gelen aynı ürünlere yüzde 22.55 antidamping vergisi uygulanması kararlaştırıldı.
Tebliğde şöyle denildi:
\"Yürütülen soruşturma sonucunda, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli soruşturma konusu ürünün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında maddi zarar tehdidine neden olduğu tespit edilmiştir.
\"Soruşturma kapsamındaki bilgi, bulgu ve tespitleri içeren ve bu Tebliğin hukuken bir parçası olan Bilgilendirme Raporu’na \'www.tpsa.gov.tr\' internet adresinden \'Damping ve Sübvansiyon- Bilgilendirme Raporları\' bağlantıları seçilerek ulaşılması mümkündür.
\"Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurul’un kararı ve Ekonomi Bakanı’nın onayı ile tabloda GTİP’leri, eşya tanımı, menşe ülkesi ve firması belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında, tabloda gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir.
\"Gümrük idareleri, 4 üncü maddede GTİP’leri, eşya tanımı, menşe ülkesi ve firması belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.\"
Çin\'den ithal çelik ürünler hakkındaki damping soruşturması Erdemir\'in  başvurusu üzerine Ekonomi Bakanlığı tarafından Aralık 2016\'da başlatılmıştı. (Tablo)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kasım DHAResmi GazeteEkonomi BakanlığıJiangyin Xingcheng Special Steel Works tarafındanTebliğdeHalk CumhuriyetiTebliğinBilgilendirme RaporunaSübvansiyon Bilgilendirme RaporlarıKurulunEkonomi BakanınınGTİPleriTürkiyeye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24