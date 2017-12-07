Çin’den vatandaşlarına “nükleer saldırıda hayatta kalmanın yolları” bilgilendirmesi

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Aralık (DHA) – Çin’de devlete ait bir gazetede Kuzey Kore’ye yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlara nükleer saldırıda nasıl hayatta kalınabileceğine dair bilgilendirme yapıldı.

Jilin kentinde yayınlanan gazetede olası bir nükleer saldırıda vatandaşların kendilerini nasıl koruyabilecekleri ve radyoaktif kirlenmeyi gidermelerinin yolları karikatürle okuyuculara anlatıldı.

Çin Kuzey Kore’nin nükleer ve füze programlarına ilişkin endişelerini sık sık dile getirmiş, ayrıca ABD ve Güney Kore’ye Pyongyang’ı provoke etmemeleri konusunda uyarıda bulunmuştu. (Fotoğraflı)