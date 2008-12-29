Çin'den Türkiye'ye mükemmelik ödülü

PTT Genel Müdürlüğü'nün, "Kültür Varlıklarımız-Gölge Oyunu Karakterleri" pullarına, Çin'deki Geleneksel En İyi Yabancı Pul Yarışması'nda "Mükemmellik" ödülü verildiği bildirildi.



PTT Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Çin'in başkenti Pekin'de bu yıl 7. düzenlenen yarışmada, Genel Müdürlüğün 2007 yılında çıkardığı, "Kültür Varlıklarımız-Gölge Oyunu Karakterleri" konulu üç anma pulunun da yer aldığı belirtildi.



Açıklamada, Organizasyon Komitesi'nin bu pullara, "En İyi Konu" ve ödüllerin en büyüğü olan "Mükemmellik-En Seçkin Pul" ödülünü layık gördüğü kaydedildi.

