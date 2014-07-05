Çin’den Türkiye’ye 'Demir İpek Yolu'

Çin yönetimi Şincan Uygur bölgesinden Türkiye ’ye uzanacak hızlı tren hattı için 150 milyar doları gözden çıkarttı. Çin’in en büyük lokomotif ve vagon üreticisi olan CSR’in başkanı Zhao Xiaoyang, Şincan’dan başlayacak 6000 kilometre uzunluğundaki hızlı tren hattının Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan, İran ve Türkiye’ye uzanacağını kaydetti.

Sadi Kaymaz’ın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, China Daily gazetesine konuşan Zhao, toplam 150 milyar dolarlık yatırım gerektiren hattın 2020’da büyük ölçüde hizmete girebileceğini ve 2030’da bitirilebileceğini söyledi.

Söz konusu hattı ‘Yeni İpek Yolu’ şeklinde tanımlayan Zhao, seyir hızının yolcu trenleri için saatte 200 kilometre, yük trenleri için ise saatte 160 kilometre olacağını belirtti.

Demir İpek Yolu

Çinli uzmanların ‘Demir İpek Yolu’ diye tabir ettiği projeye Pekin yönetiminin büyük öncelik verdiği ve finansman konusunda eli açık davranmaya hazır olduğu biliniyor.

Ancak, İstanbul üzerinden Avrupa’ya ulaşacak dev projenin hayata geçmesi için herşeyden önce Orta Asya’da ülkeleri arasında jeopolitik uzlaşma sağlanması icap ediyor. Bunun yanı sıra, projeyle ilgili sayısız mali ve teknik nitelikli sorunun aşılması gerekli.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip olan Çin, 4 trilyon doları aşan dış ticaretinin yaklaşık yarısını Avrupa, Ortadoğu ve Orta Asya’yla ülkeleriyle yapıyor. Fakat, bu ticaret büyük oranda deniz yollarına bağımlı bulunuyor.

Pekin yönetimi, özellikle ABD’nin de dahil olduğu deniz ihtilaflarının yarattığı potansiyel risk nedeniyle demiryolu projesine birinci derecede stratejik önem atfediyor.

Çin ile deniz komşuları olan Japonya, Filipinler ve Vietnam arasında sıcak çatışma riski içeren egemenlik sorunları bulunuyor ve bu sorunlar gün geçtikçe ciddileşiyor.