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Ekonomi

Çin'den Türkiye'ye 3.6 milyar dolarlık kredi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal medya hesabından açıklama yaptı

27 Temmuz 2018 11:42

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan Çinli finans kuruluşlarından, enerji ve ulaştırma sektörü yatırımları için özel sektör, kamu kurumları ve bankalara sağlanacak 3,6 milyar dolarlık kredi paketinin tamamlandığını paylaştı. Albayrak, “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Albayrak, mayıs ayındaki Pekin ziyareti sırasında Uluslararası Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (ICBC) Başkanı Yi Huiman ile görüşerek, Türkiye’deki enerji yatırımlarında finansman ve uzun vadeli stratejik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunmuştu.

 

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