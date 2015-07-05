Çin’den Türkiye uyarısı



Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye'ye seyahat eden vatandaşlarını, Çin karşıtı gösteriler konusunda uyardı. Çin Dışişleri Bakanlığı'nın internet sayfasında yayınlanan uyarıda, son dönemde Türkiye'de bazı Çinli turistlerin saldırıya uğradığı ve rahatsız edildiği belirtilerek, dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, son dönemde Türkiye'de Çin hükümetini hedef alan çeşitli gösteriler düzenlendiği belirtilerek, “Kesinlikle gösterilere yaklaşmayın ya da görüntülemeyin ve tek başınıza dışarıda yapacağınız aktiviteleri mümkün olduğunca asgariye indirin” ifadesine yer verildi.

Türkiye ile Çin arasında ilişkiler, Çin'in batısındaki, Doğu Türkistan olarak da bilinen Sincan bölgesinde yaşayan Uygurlara yönelik muamele nedeniyle gerilmişti.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Uygur Türklerinin oruç tutmasının Çin yönetimi tarafından yasaklandığına dair haberler üzerine Türkiye'nin çeşitli kentlerinde gösteriler düzenleniyor. Pazar günü de İstanbul'da yüzlerce kişi Çin Başkonsolosluğu önünde protesto gösterisi düzenledi.

Türk Dışişleri Bakanlığı, Uygurların inanç özgürlüklerinin ksııtlandığına dair çıkan haberlerden duyduğu endişeyi dile getirerek, ‘Türkiye'nin duyduğu derin kaygının Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisine iletildiğini' açıklamıştı.