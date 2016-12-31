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BBC Türkçe

Çin'den 'tarihi' fildişi yasağı

Çin, 2017 itibariyle tüm fildişi ticareti ve işlenmesi faaliyetlerini yasaklayacağını duyurdu. Koruma grupları kararı "tarihi" diye nitelerken, fillerin geleceği açısından "çok önemli" olduğunu vurguladılar.

31 Aralık 2016 01:52

Çin, 2017 itibariyle tüm fildişi ticareti ve işlenmesi faaliyetlerini yasaklayacağını duyurdu. Koruma grupları kararı "tarihi" diye nitelerken, fillerin geleceği açısından "çok önemli" olduğunu vurguladılar.

Çin'in duyurusu, geçen Ekim'de Güney Afrika'da yapılan Soyu Tükenmekte Olan Türlerin Ticareti Toplantısı'nda (CITES) alınan kararı izliyor.

Çin dünyanın en büyük fildişi pazarı ve tahminlere göre fildişi ticaretinin yüzde 70'i Çin'e yapılıyor.

Fildişinin kilosu Çin'de 1100 dolar fiyat bulabiliyor.

Çin Devlet Konseyi kararın ayrıntılarını açıkladı.

Fildişinin ticari amaçla işlenmesi ve satışı 31 Mart'a kadar duracak ve tüm kayıtlı fildişi tüccarları aşama aşama işi bırakarak yıl sonuna dek ticaret tamamen sonlanacak.

Dünya Doğal Hayatı Koruma Fonu WWF haberi memnuniyetle karşılarken, "Tarihi bir duyuru. Dünyanın başlıca fildişi pazarının sonu geliyor ve Afrika'daki fil avıyla mücadelede uluslararası çabalara büyük bir ivme kazandırıyor" açıklaması yaptı.

Uluslararası fildişi pazarı 1989'da sona ererken, dünya genelindeki bir çok ülkede yasal yerel pazarlar varlığını korudu.

Son yedi yılda öldürülen fil sayısındaki artış, Afrika'daki nüfuslarının üçte bir oranında azalmasına yol açtı.

Çin, geçen Ekim'de CITES kararını desteklemiş ve yasağa verdiği destekle birçok katılımcıyı şaşırtmıştı.

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