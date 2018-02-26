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Dünya

Çin'den Suriye'de siyasi çözümü hızlandırma çağrısı

İstanbul, 26 Şubat (DHA) - Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ma Zhaoxu, Suriye'deki insani durumun iyileşmesi için soruna bir an önce siyasi çözüm bulunması çağrısı yaptı

26 Şubat 2018 18:34

İstanbul, 26 Şubat (DHA) - Çin\'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ma Zhaoxu, Suriye\'deki insani durumun iyileşmesi için soruna bir an önce siyasi çözüm bulunması çağrısı yaptı.

Çin Uluslararası Radyosu’nun haberine göre Ma Zhaoxu, Rusya\'nın talebi üzerine dün düzenlenen Suriye konulu acil toplantıda, taraflara Suriye\'de siyasi uzlaşmanın BM\'nin arabuluculuğunda bir an önce sağlanması çağrısında bulundu.

Çözüm için tek doğru seçeneğin siyasi diyalog olduğunu vurgulayan Ma, sürecin Suriye halkı tarafından yönetilmesi gerektiğinin önemine dikkat çekti. Çinli temsilci, taraflarca kabul edilebilecek bir çözüm bulunması hâlinde Suriye\'deki insani durumun iyileşeceğini söyledi.

İnsani durumla siyasi uzlaşma sürecinin birbirine sıkıca bağlı olduğunu ifade eden Ma Zhaoxu, BM Güvenlik Konseyi\'nin ülkede ateşkes sağlayacak ve insani durumu iyileştirecek operasyonlar düzenlemesi gerektiğini kaydetti.

 

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