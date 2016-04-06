Çin’den Panama Belgeleri'ne sansür

Çin, dünyanın en büyük dördüncü offshore hukuk firması Panama Mossack Fonseca'dan sızdırılan belgelerle ilgili sosyal medya paylaşımı yapmayı sansürledi.

Panama belgelerinde, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kayınbiraderi Dıng Ciagui de Britanya Virjin Adaları'nda iki offshore şirkete sahip olduğu ifade edilmişti.

BBC'nin haberine göre, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) tarafından ele geçirilen ve 80 ülkedeki basın kuruluşlarıyla paylaşılan, aralarında 12 devlet başkanı ve 143 politikacının da bulunduğu çok sayıda kişinin, offshore şirketleri üzerinden vergi kaçakçılığı ve kara para aklama gibi yasa dışı eylemlerde bulunduğu iddia edilen belgelerle ilgili Çin'in sosyal ağlarında paylaşım yapılması yasaklandı.

Resmi yayın organlarının olayla ilgili haber yapmadığı ülkede yaygın olarak kullanılan yerli mikroblogsitesi Weibo ve sesli, yazılı mesajlaşma uygulaması Wechat'de kullanıcılar sabah saatlerinde konuyla ilgili paylaşım yapsa da daha sonra bu paylaşımların kaldırıldığı belirtildi.

Dıng Ciagui'nin adalar topluluğunda 2009'da iki şirketi kurduğu sırada, Şi henüz devlet başkanı olmamış, Polit Büro Daimi üyeliği olarak görev yapıyordu.

Şi Cinping devlet başkanı olduğu 2012 yılında da ondan sonraki dönemde de faaliyet göstermeyen şirketlerin sahibi Dıng'ın ailesinin yüzlerce milyon dolarlık servete sahip olduğu belirtiliyor.

Çin'in eski başbakanlarından Li Pıng'in kızı Li Şiaolin'in de ismi belgelerde yer almıştı. Çin'in "Güç Kraliçesi" olarak da bilinen Li, Çin Enerji ve Yatırım Kurumu başkan yardımcısı, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı delegesi ve Çin yasama organı danışmanı olarak da görev yapmıştı.

Belgelerde, ağır makine ihracatından elde edildiği beyan edilen offshore şirketlerin kazancının Li'ye aktarıldığı belirtilmişti. Böylece babası başbakanlık görevindeyken, Li ve kocası Liu Cıyüen, Britanya Virjin Adaları'nda bir vakfa bağlı olarak kurulan şirketin tek hissedarı olmuştu.

Li'nin avukatının, babasıyla bağlantı kurulamaması için Şiaolin Liu-Li adına düzenlenmiş bir Hong Kong pasaportunu sunduğu, hukuk firması Mossack Fonseca'nın Li'nin eski Çin başbakanının kızı olduğunu bilmediği kaydedilmişti.



Panama Belgeleri nedir?



"Panama Belgeleri" olarak basına sızdırılan belgelerde çok sayıda kişi ve şirketin uluslararası vergi kaçakçılığı, kara para aklama, uluslararası yaptırımları delmek gibi amaçlarla offshore şirketler ve hesaplar üzerinden finansal işlem yaptığı öne sürülüyor.

Genellikle vergi ödememek ya da düşük vergi ödemek için yurt dışında kurulan ve "vergi cenneti" olarak adlandırılan bazı ülkelerdeki "offshore şirketlere" dünyadaki mevcut finansal varlıklar, vergi sistemlerinin dışına kaçırılarak yönlendiriliyor.

Sızdırılan belgelerde aralarında devlet adamlarının da olduğu 100'den fazla politikacının yanı sıra birçok küresel şirket ve ünlü simanın da adı geçiyor.