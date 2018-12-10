Çin'den ödül getiren başkanı kadınlar havalimanında karşıladı

Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ÇİN\'de düzenlenen Uluslararası Guangzhou Kentsel İnovasyon Ödülleri Yarışması\'nda \'Kadın Üretici Pazarı\' projesi ile dünya genelindeki 208 belediyeyi geride bırakarak şampiyon olan Mezitli Belediyesi Başkanı Neşet Tarhan, üretici kadınlar tarafından Adana Havalimanı\'nda sloganlarla karşılandı.

Çin’in Guangzhou kentinde bu yıl 4’üncü kez düzenlenen Uluslararası Guangzhou Kentsel İnovasyon Ödülleri yarışmasına 213 şehirden 313 belediye başvuruda bulundu. Yarışmaya \'Kadın Üretici Pazarları\' projesiyle katılan Mezitli Belediyesi, ilk etapta 15 belediyeyle birlikte finale kaldı. Mezitli Belediyesi, ünlü üniversitelerin akademisyenlerinden oluşan jürinin takdirini toplayarak Çin\'den Wuhan, İtalya\'dan Milan, Meksika\'dan Guadalajara, ABD\'den New York belediyeleriyle birlikte şampiyonluk ödülüne layık görüldü.

Guangzhou’da düzenlenen törende ödülü aldıktan sonra hava yoluyla Adana Havalimanı’na gelen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, çeşitli pankart ve dövizler taşıyan üretici kadınlar tarafından Dış Hatlar Terminali’nde sloganlarla karşılandı. Üretici adına konuşan peynir üreticisi Sevim Erkoç, Türkiye’ye bu başarıyı kazandırdıkları için çok mutlu ve duygulu olduklarını belirtti.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise, projeyle elde edilen ödül sayesinde Mersin’i ve Türkiye’yi tüm dünyaya tanıttıklarını belirterek, \"Mersin’deki kadınların, Türk kadınının ve tüm üretici kadınların sesini duyurmuş olduk. Burada beni karşılayan kadınlarımız beni çok onurlandırdı. Kadınlarımızla ne kadar övünsek azdır. Türk kadınlarının ulusal kurtuluş mücadelesinde, Atatürk ile vermiş olduğu büyük mücadelede ne kadar haklı yer aldıklarını bugün de gösterdik. Gelecekte de Türkiye kadınların omzundan yükselecek\" diye konuştu.

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