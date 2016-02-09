Çin'den Milan'a 600 milyon Euro!

Uzun süre Tayvanlı iş adamı Bee ile satın alma görüşmeleri yürüten ancak bir sonuca varamayan Milan'a, son dönemin aktif ülkesi Çin'den talip çıktı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Milan hisselerinin yüzde 99'unu isteyen Çinli yatırımcılar, kulübün sahibi Silvio Berlusconi'ye 600 milyon Euro'luk teklif sundu.

Çin hükümetinin desteklediği bir konsorsiyum olan yatırımcı grubu, kulübün kontrolünü tamamen devralmak isterken, Berlusconi ailesi satışa karşın kulüpte etkin olmak istiyor.

Berlusconi'ye teklifi kabul etmesi için İtalyan kulübü çevrelerinde baskı yapılırken, yetki sorunu çözülürse 600 milyon Euro'luk satışın gerçekleşmesi bekleniyor.