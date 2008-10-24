Çin'den Microsoft'a suçlama

Microsoft'un korsan Windows'ları tespit etmek için yayınladığı WGA bildirimi yazılımı şirketin başını ağrıtabilir. Otomatik güncelleme üzerinden gelen ve kullanıcıların bilgisayarında yüklü olan Windows'un orijinal olup olmadığını test eden yazılım, Çin'de yayınlanır yayınlanmaz çok büyük tepkilerle karşılaştı. Yazılım eğer Windows'un korsan olduğunu tespit ederse duvar kağıdı yerine siyah bir arka plan yerleştiriyor ve görev çubuğunun hemen üzerinde uyarı mesajı görüntülüyor.WGA yazılımına gelen tepkiler 2 farklı başlığa ayrılıyor. İlk tepki, yazılımın orijinal Windows'ları da korsan olarak görebiliyor oluşundan kaynaklanıyor. Ancak asıl büyük tepki, Microsoft'un kullanıcı bilgisayarlarına, istekleri dışında girmesi konusunda gösteriliyor.Çin'de yayınlanan blog'larda konuyla ilgili çok sayıda makale kaleme alınmış durumda. Bir blog yazarı, Microsoft'un, kendisi kabul etmeden sistemine girmesini "hacker"lık olarak değerlendirirken, diğer bir makalede orijinal Windows fiyatlarının çok yüksek olduğuna vurgu yapılıyor. Sorulan soru ise, bu uygulama sırasında önemli bir çalışmasını kaybedebilecek olan kullanıcının kimden hesap soracağı.35 yaşındaki avukat Dong Zhengwei ise konuyu yasal mercilere iletmeye hazırlanıyor. Avukat, yaptığı açıklamada Microsoft'tan "Çin'deki en büyük hacker" şeklinde bahsediyor ve yazılım devinin mutlaka cezalandırılması gerektiğini savunuyor.Yeni WGA bildirimi yazılımı Çin'den önce birçok ülkede yayınlanmış ve benzer tepkilerle karşılaşmıştı. Ancak bu tepkilerin hiç biri, Çinli kullanıcıların gösterdiği kadar büyük olmadı. Bakalım Microsoft, "hacker" suçlamasına kadar uzanan ve mahkemeye taşınmasına kesin gözüyle bakılan bu tepkiler karşısında ne yapacak?