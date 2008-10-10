Çin’den mandıra ürünlerine sıkı denetim

Kontroller yapılmazsa Türkiye'de melamin faciası yaşanabilir



Çin'de melaminli süt ürünleri skandalı



Endonezya'da 12 gıda ürününde melamine rastlandı

Resmi Çin haber ajansı Şinhua, dün Devlet Konseyi tarafından yayımlanan yeni düzenlemelerle, hayvanların nasıl besleneceğinden sütün nasıl işlenip satılacağına kadar çeşitli alanlardaki denetimin artırıldığını aktardı.Haberde, ayrıca güvenlik standartlarını ihlal edenler ile kalite kontrol görevini yerine getirmeyenlere yönelik cezaların daha da sertleştirileceği, yasaları ihlal eden üreticilerinse kara listeye alınarak üretimden çıkarılacağı kaydedildi.Çin'de, 4 çocuğun ölümüne 54 bin çocuğun hastalanmasına neden olan melaminli süt ve süt ürünleri skandalı patlak vermişti. Skandal, Çin'in ithal ürünleriyle yurt dışına sıçramış, bu ürünlerin bir kısmı piyasadan toplanmıştı.