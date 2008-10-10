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Sağlık

Çin’den mandıra ürünlerine sıkı denetim

Melamin karıştırılmış süt ve süt ürünleriyle büyük bir skandalın patlak verdiği Çin'de, mandıra ürünlerinin kontrolü ile suçlulara yönelik yap

10 Ekim 2008 03:00

Melamin karıştırılmış süt ve süt ürünleriyle büyük bir skandalın patlak verdiği Çin'de, mandıra ürünlerinin kontrolü ile suçlulara yönelik yaptırımlar sertleştirildi.

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Resmi Çin haber ajansı Şinhua, dün Devlet Konseyi tarafından yayımlanan yeni düzenlemelerle, hayvanların nasıl besleneceğinden sütün nasıl işlenip satılacağına kadar çeşitli alanlardaki denetimin artırıldığını aktardı.

Haberde, ayrıca güvenlik standartlarını ihlal edenler ile kalite kontrol görevini yerine getirmeyenlere yönelik cezaların daha da sertleştirileceği, yasaları ihlal eden üreticilerinse kara listeye alınarak üretimden çıkarılacağı kaydedildi.

Çin'de, 4 çocuğun ölümüne 54 bin çocuğun hastalanmasına neden olan melaminli süt ve süt ürünleri skandalı patlak vermişti. Skandal, Çin'in ithal ürünleriyle yurt dışına sıçramış, bu ürünlerin bir kısmı piyasadan toplanmıştı.

(AA)

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