Çin’den mama alımına yasak

Çin'de melaminli süt ürünleri skandalı



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Bakanlık, son üç yılda, Çin'den bebek maması ve süt ithalatı için hiç izin belgesi düzenlenmediğini, sadece bu yıl Nisan ayında dahilde işleme izni kapsamında Çin'den süt tozu ithal edildiğinin belirlendiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çin Halk Cumhuriyeti’nde üretilen bebek mamaları ile süt ve süt ürünlerinde melamin maddesinin kullanıldığı, bu nedenle bebek ölümleri ve rahatsızlanmaların olduğu konusunda basın yayın organlarında çıkan haberlerin yakından takip edildiği belirtildi.Açıklamaya göre, çıkan ilk yayınları takiben gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin ithalat otomasyon sisteminde yapılan inceleme ve il müdürlüklerinden alınan bilgiler sonucunda; 2006 ve 2007 yılları ile 2008 yılının dokuz aylık döneminde menşe ülkesi ve/veya yükleneceği ülkesi Çin olan mama ve süt için bakanlık tarafından hiç ithalat izni verilmediği, kontrol belgesi onaylanmadığı ve ithalat işlemi yapılmadığı belirlendi.Dahilde işleme izin belgesi kapsamında bu yıl Nisan ayında süt tozu ithalatı yapıldığı tespit edildi.Açıklamada, ilgili kanun uyarınca insan sağlığını korumak amacıyla ihtiyati tedbir kapsamında, Çin menşeli bebek mamaları, süt ve süt ürünleri ile süt içeren çikolata ve benzeri gıda maddelerinin ithalatına izin verilmemesi, yeni kontrol belgesi onaylanmaması, mevcut kontrol belgeleri kapsamında ithalat işlemi yapılmaması konusunda il müdürlüklerin talimat verildiği bildirildi.Ayrıca, söz konusu ürünler için daha önce kontrol belgesi almış olan firmalar da il müdürlükleri tarafından bilgilendirilecek.