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Dünya

Çin'den Kuzey Kore uyarısı: Felaket olacak

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Liu Jieyi, Kuzey Kore ile artan gerginliğin "felaket" olacağı uyarısında bulundu

04 Temmuz 2017 12:33

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Dönem Başkanlığını bir ay boyunca yürütecek olan Çin'in BM Daimi Temsilcisi Liu Jieyi, Kuzey Kore ile artan gerginliğin "felaket" olacağı uyarısında bulundu.

Büyükelçi Liu Jieyi, Çin'in 1 Temmuz itibarıyla BMGK Temmuz Dönem Başkanlığını devralması nedeniyle BM'de basın toplantısı düzenledi.

Jieyi, Kuzey Kore ile olan gerginliğin daha da tırmandırılmasının sorunun kontrolden çıkma riski taşındığını ve bunun sonuçlarının "felaket" olacağını ifade etti.

Çin'in "Kore Yarımadası'nda nükleer silahsızlanma, barış ve istikrar konusunda teklifleri" olduğunu belirten Jieyi, "diyalogsuz çok uzun süre bekleyemeyiz" açıklamasında bulundu.

'Yapıcı teklifleri memnuniyetle karşılıyoruz'

Jieyi şöyle devam etti:

"Uluslararası topluluğun diğer yapıcı tekliflerini de memnuniyetle karşılıyoruz. Müzakereli bir çözüm elde etmek için birlikte çalışan ülkelerin çok olması müzakerelerin gerçekleşme şansını artıracaktır."

Kuzey Kore'nin BM Büyükelçisi Kim In Ryong, geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD ve Güney Kore'nin nisan ve mayıs aylarında düzenledikleri askeri tatbikatlar nedeniyle Kuzey Kore ile ABD arasında 50 yıldan fazla süredir devam eden çatışmayı, hiçbir zaman olmadığı kadar yakın derece nükleer savaşın eşiğine getirdiğini belirmişti.

Bu arada, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da bir Rus gazetesine yaptığı açıklamada, Rusya'nın gerginliği gidermede bir çözüm planı hazırladığını belirtmişti.

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Kuzey KoreÇinLiu JieyiBMGKABDRusyaKim In Ryong

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