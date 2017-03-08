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BBC Türkçe

Çin'den Kuzey Kore ile ABD ve Güney Kore'ye karşılıklı çağrı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kuzey Kore'ye nükleer füze denemelerini askıya alma, ABD ve Güney Kore'ye de yıllık ortak askeri tatbikatlarını durdurma çağrısı yaptı. BM Güvenlik Konseyi son füze denemeleri nedeniyle Kuzey Kore'yi kınadı.

08 Mart 2017 12:00

Çin, ABD ile Kuzey Kore arasında çatışmaya yol açabilecek bir krizin önlenmesi ve Kore Yarımadası'nda gerginliğin azalması için devreye girdi.

Pekin yönetimi bu amaçla hazırladığı önerileri Kuzey Kore, Güney Kore ve ABD'ye iletti.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kuzey Kore'ye nükleer füze denemelerini askıya alma, ABD ve Güney Kore'ye de yıllık ortak askeri tatbikatlarını durdurma çağrısı yaptı.

Pekin'de bir basın toplantızı düzenleyen Çinli bakan, ülkesi ve ABD'nin ortak çıkarlarının arttığını söyledi.

Kuzey Kore Pazartesi günü Japon Denizi'ne dört balistik füze göndermiş, ABD bu gelişme sonrası Güney Kore'de füze savunma sistemi kurma kararı almıştı.

Kuzey Kore'den Japon Denizi'ne dört balistik füzeABD'den Güney Kore'ye füze savunma sistemi

Amerikalı yetkililer, Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) sisteminin Çin için bir tehdit oluşturmadığının altını çiziyor.

Ancak Pekin yönetiminin, güçlü radarı ile Çin topraklarını izleyebilmesinden çekindiği sisteme şiddetle karşı çıktığı biliniyor.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi de son füze denemeleri nedeniyle Kuzey Kore'yi kınadı.

Güvenlik Konseyi'den yapılan ortak açıklamada, Pyongyang yönetiminin istikrarsızlaştırıcı davranışının bölgede ve dünya çapında gerginliği artırdığı belirtildi.

Konsey bugün Kore Yarımadası'ndaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanacak.

Kuzey Kore, son füze denemelerini "Japonya'daki ABD üslerine saldırıya yönelik bir tatbikat" olarak nitelendirmişti.

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