Çin'den Kopenhang öncesi 'karbon' açıklaması

T24 - Çin, Danimarka'nın başkenti Kopenhang'da iki hafta sonra gerçekleştirilecek olan küresel zirve öncesi sera gazı salınımını azaltmaya yönelik ilk resmi hedefini açıkladı.



BBC'nin haberine göre Çin hükümet yetkililerinin konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, şu anki karbon üretimini 2020 yılına kadar, 2005 yılındaki sera gazı salınımı oranlarına kıyasla yüzde 40-45 oranında azaltmayı hedeflediklerini söylediler.



Ancak Çin'in şu an gelişmekte olan bir ülke olması nedeniyle bu açıklamasını hemen uygulamayacağı ve buna bağlı olarak da karbon üretiminin hemen düşmeyeceği ifade edildi.



Çin'in gelişmekte olan bir ülke olmasının dışında üretim araçlarında yakıt olarak kömürü çok yaygın bir şekilde kullanıldığı da belirtildi.



Çin'de sera gazı salınımının, ekonomisinin büyüdüğü oranda artmadığı da vurgulandı.