Çin'den komşularına gövde gösterisi

Çin'in yerli yapım hayalet uçağı J-15, ülkenin ilk uçak gemisi Liaoning’de başarılı bir uçuş testi gerçekleştirdi. J-15, Liaoning’de kalkış ve iniş gerçekleştirirken, Çin, sembolik de olsa hava ve donanma gücü adına önemli bir atılım yaptı.

J-15’in başarıyla geçen test uçuşu, Çin’in ilk uçak gemisi olan Liaoning’de gerçekleştirildiği için ayrı bir önem taşıyor. Sovyet döneminden kalan Ukrayna yapımı Varyag gemisinin yeniden inşa edilen hali olan Liaoning, Eylül ayında Çin donamasındaki ilk uçak gemisi olarak göreve başlamıştı.

Çin Komünist Partisi’nin 18’inci Ulusal Kongresi’nde konuşan ve Mart 2013’te koltuğunu devredecek olan Devlet Başkanı Hu Jintao, donanma güçlerini artırmaları gerektiğini belirtmiş ve karasularını korumanın önemine değinerek, “yerel savaşta üstün gelmeleri gerektiğini” ifade etmişti.

Güney Çin Denizi’ndeki adalar nedeniyle Filipinler ve Vietnam ile gerginlik yaşayan Çin, aynı zamanda bu adalar üzerinde hak iddia eden Tayvan ve Japonya ile de sürekli kriz yaşıyor. Çin, adalar üzerinde yaşanan krizde ABD’nin geride kalması konusunda da uyarıda bulunmuştu.

Hu, Ulusal Kongre’deki konuşmasında, “Barış zamanında askeri güçlerin kullanımı için aktif planlama yapmalıyız, askeri hazırlıklarımızı genişletmeli ve yoğunlaştırmalıyız, geniş çaplı askeri görevleri yerine getirecek seviyeye ulaşmalıyız... En önemli husus, bilgi çağında yerel bir savaşı kazanabilmek” dedi.

Askeri harcamalar hızla artıyor

Çin, J-15 ile başlayan ve J-20 ile J-21 ile devam eden savaş jeti projelerinin yanı sıra, 2010’dan itibaren gelişmiş helikopter ve uçak gemisi projelerine de ağırlık verdi.

Çin, 2011’de askeri bütçesini yüzde 12.7, 2012’de ise yüzde 11.2 artırdı. Ordu için yapılan harcamaların şu an 100 milyar dolara ulaştığı düşünülüyor. Çin, uluslararası baskılara rağmen askeri harcamalarını detaylı olarak sunmazken, bu tavrı komşu ülkelerde endişeye neden oluyor.

Çin’in Xinhua haber ajansı, J-15’in çeşitli havadan havaya ve havadan karaya füzelerin yanı sıra, uçaksavar füzeleri de taşıyabildiğini belirtti. Rusların Su-33 ve ABD’nin F-18’ine benzetilen uçak, Batılı analistler tarafından fazla tehdit edici kabul edilmiyor. Xinhua, Liaoning’de gerçekleştirilen test uçuşunu bugün duyururken, uçuşun ne zaman yapıldığını belirtmedi.