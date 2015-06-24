Çin'den hamilelere özel modem

Çin'deki teknoloji firması Qihoo 360, hamilelere özel bir modem geliştirerek piyasaya sürdü. Geliştirilen modemde 'nüfuzu engelleyen duvar', 'denge' ve 'hamile kadınlar' adlı üç özellik yer alıyor. Şirket 'hamile kadınlar' ayarını seçildiğinde radrasyon oranının modem tarafından yüzde 70 azaltıldığını öne sürüyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, teknoloji devi Xiaomi şirketi ise Qihoo 360'ı 'korku tellallığı yapmak' ile suçluyor, hamile ayarının yalnızca bir pazarlama taktiği olduğunu ileri sürüyor. Xiaomi şirketi bir sosyal medya sitesinden 'Wi-Fi kullanımı güvenlidir. Lütfen kullanırken içiniz rahat olsun' dedi.

Qihoo 360 ile Xiaomi şirketleri teknoloji konusunda sıkı bir rekabet içindeler.

Xiaomi son olarak 6 terabit hafızası olan ve hızlı bağlantı sağlayan modemler üretmişti. Ancak bu modemde hamilelere özel ayar bulunmuyordu.

Wi-Fi gibi ürünlerin yaydığı elektromanyetik dalgaların insanlara zarar verip vermediği bir tartışma konusu. Telekomünikasyon araçlarının yaydığı düşük seviyeli, iyonlaştırıcı olmayan radrasyonun ciddi bir zarara sebep olmadığı belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde başlatılan 'Bebek Güvenliği Kablosuz Proje' kampanyası, kablosuz radrasyonun hamile kadınlara ve doğmamış çocuklarına risk oluşturduğunu savunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü ise henüz sunulan verilerin iddiaları kanıtlayacak nitelikte olmadığını söylüyor.