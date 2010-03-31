Çin'den 'gizli varlık balonu' uyarısı

T24-

Çin Merkez Bankası başkan yardımcılarından Zhu Min, gelişmekte olan piyasaların ABD'nin faiz oranlarını artırması halinde tehlikeli bir biçimde patlayabilecek varlık balonları riskiyle karşı karşıya olduklarını söyledi. Zhu dolarda istikrarsızlığın içerdiği risklerin de altını çizdi.

Zhu Çince yayımlanan Financial News'a yaptığı açıklamada, Çin ekonomisinden daha çok, küresel ekonomik toparlanmayı tehdit eden endişelere değindi. Zhu, "Gizli bir varlık balonu riski var. Finansal kriz sonrasında piyasa riskleri açısından yaşanan hızlı düzelme, sermaye piyasalarında varlık balonları tehdidinin oluşmasına neden oldu" dedi.

Zhu, potansiyel balonların gelişmekte olan piyasalara giriş yapan dolar arbitrajı kaynaklı paradan beslendiğini de belirtti.