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Ekonomi

Çin'den 'gizli varlık balonu' uyarısı

Çin Merkez Bankası başkan yardımcılarından Zhu Min, gizli varlık balonları riskiyle karşı karşıya olduklarını söyledi.

31 Mart 2010 03:00

 T24- Çin Merkez Bankası başkan yardımcılarından Zhu Min, gelişmekte olan piyasaların ABD'nin  faiz oranlarını artırması halinde tehlikeli bir biçimde patlayabilecek varlık balonları riskiyle karşı karşıya olduklarını söyledi.  Zhu dolarda istikrarsızlığın içerdiği risklerin de altını çizdi.

   Zhu Çince yayımlanan Financial News'a yaptığı açıklamada, Çin ekonomisinden daha çok, küresel ekonomik toparlanmayı  tehdit eden endişelere değindi. Zhu, "Gizli bir varlık balonu riski var. Finansal kriz sonrasında piyasa riskleri açısından yaşanan  hızlı düzelme, sermaye piyasalarında varlık balonları tehdidinin oluşmasına neden oldu" dedi. 

   Zhu, potansiyel balonların gelişmekte olan piyasalara giriş yapan dolar arbitrajı kaynaklı paradan beslendiğini de belirtti.

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