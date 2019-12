Çin'den gelen 'beyaz tehlike' raflarda

Aksaray Damızlık Süt Sığırı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Esat Zengin, bazı firmaların yurt dışından getirdiği süt tozunu işleyip süt ile peynir ve yoğurt gibi ürünleri ürettiğini ileri sürdü.Zengin, damızlık süt sığırı yetiştiricilerinin geçen yılları arar hale geldiğini, bu yıl çok zor günler geçirdiğini söyledi. Türkiye’de sağılabilir inek sayısının 6 milyon civarında olduğunu vurgulayan Zengin, bu kötü gidişin durdurulması durumunda inek sayısının çok azalacağını iddia etti.Bazı firmaların süt ve ürünlerini üretmek için asıl ham maddesinden vazgeçtiğini ileri süren Zengin, şunları kaydetti:"Süt firmaları ve ilgili kamu kurumları üreticileri es geçti. Bazı firmalar, yurt dışından getirdikleri süt tozunu işleyip süt ile peynir ve yoğurt gibi ürünlerini üretiyor. Aslında kanunen bu yasak ama yapıyorlar. Çünkü süt tozu yurt dışından çok ucuza geliyor. Bazı ülkeler, stoklar artınca süt tozunu normal fiyatının üçte birine ihraç ediyor. Bu durum Türkiye’deki bazı firmaların işine geliyor. Bisküvi ya da başka alanlardaki üretimde kullanılacağı gerekçesiyle binlerce ton ithal edilen süt tozu, süt ve ürünlerinin üretimine kaydırılıyor. Buna da ses çıkaran olmuyor."Bu durumun Türkiye’deki süt fiyatlarını düşürdüğünü öne süren Zengin, "Litresi 45 YKr’ye kadar düştü. Geçen yıl 58 YKr olan litre fiyatı toplama sütlerde 60, çiftlik sütlerde ise 75 YKr olması gerekiyor. Yem ve elektrik gibi birçok girdiler artarken süt fiyatları düşüyor. Bunun nedeni süt tozu ithalatıdır" dedi.İthalata yasak getirilse de bazı firmaların yoğun süt tozu stoku yaptığını iddia eden Zengin, "Yani süt tozundan üretime devam edebilecekler. Bunun önüne geçilmediği için Aksaray’da sığırlar kesilmeye başladı. İlde günlük üretim 1 yılda 400 tondan 205 tona düştü. Bu düşüş sürecek gibi görünüyor çünkü yetiştiriciler zor durumda" diye konuştu. Süt Üreticileri Birliği (SÜTBİR) yetkilileri de süt tozunun bu şekilde kullanıldığını, bu durumun süt fiyatlarını aşırı düşürdüğünü söyledi.Çin'de, süt tozuna karıştırılan melamin maddesi nedeni ile yüz binlerce çocuk hastalanmıştı. Bunlardan altısı yaşamını yitirmişti. Tarım Bakanlığı, bu gelişmeler üzerine 2007’de Çin'den ithal edilen gıda ürünlerinin yasaklanmasına karar vermişti. Ancak, Çin ürünlerinin Türkiye’ye birçok ülke üzerinden sokulduğu iddia ediliyor. Bu iddiaya göre Çin ürünleri önce başka bir ülkeye gönderiliyor. Daha sonra bu ülkede şubesi bulunan firmalar tarafından ürünler Türkiye’ye geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Çin’den 2006 yılında 845 ton tos ve granül halde süt, krema ile süt, peynir ve hububat karışımlı mamul ürün ithal edildiğini açıklamıştı.“Kuru gıdalar" statüsüne girmeleri nedeniyle süt tozu ve benzeri ürünlerin raf ömürleri bir yıldan başlıyor. Katkı maddeli gıdaların insan sağlığına ciddi zararlar verebileceğini ifade eden uzmanlar, içinde melamin bulunabilecek her ürünün toplatılmasını istiyor. Vatandaşın dikkatli olması gerektiğini anlatan uzmanlar, katkı maddeli ürünlerin neden olduğu hastalıkların tedavisinin yıllarca sürdüğünü hatırlatıyor. Uzmanlar, “Katkı maddeli ürünlerin etkisi kendisini hemen göstermeyebilir. Belli bir süre sonra beyin başta olmak üzere birçok organ bu ürünlerden zarar görebilir. Mutlaka tükettiğiniz ürüne dikkat edin" dedi.Katkı maddeli ürünlerin insan sağlığına ciddi zararlar verebileceğini anlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli, melaminin de bu katkı maddelerinden sadece biri olduğunu belirtti. Her ürünün insanlara farkı şekilde zarar verebileceğini dile getiren Kümeli, "Kimisi kalbe zarar verebilir, kimisi bağışıklık sistemini zayıflatabilir. İnsan vücudunun dışarıdan alınan ürünlere gösterdiği tepkide birbirinden farklı olabilir" dedi.Sağlıklı beslenmek için olabildiğince taze ürünlerin tüketilmeye çalışılması gerektiğini ifade eden Kümeli, bu şekilde katkı maddeli ürünlerden korunmaktan başka çare olmadığını belirtti. İthal edilen her ürünün içinde ne olduğunu vatandaşın bilmesi gerektiğini kaydeden Kümeli, “Ürünlerin içinde hangi katkı maddesi bulunduğunu herkesin anlayabileceği şekilde yazılmasını gerekir. Tükettiğimiz ürünü bilmeliyiz" dedi.Melamin sıklıkla beyaz kristal formda olan bir kimyasal olduğunu ifade eden Biyokimya Uzmanı Dr. Nilgün Tekkeşin, melaminin plastik ürünlerde, beyaz tahtaların yapımında ve yapıştırıcılarda kullanıldığını belirtti. Son yıllarda gıdanın hacmini arttırmak amacıyla çiğ süte melamin katıldığını anlatan Tekkeşin, siyanürik asit ile bir araya gelen melaminin böbrek taşı oluşumuna neden olduğu gerçeğinin hayvanlar üzerine yapılan deneylerle kanıtlandığını kaydetti. Bunun yanı sıra melaminin birçok hastalığa da neden olabileceğini dile getiren Tekkeşin, "Ancak yapılan araştırmalardan daha sonuç alınamadı" dedi. Tedavisi yıllarca sürüyor Türkiye'de yaklaşık 40 bin diyaliz hastasının böbrek beklediğine dikkat çeken Gürkan, "Bizler insanların hiç hasta olmaması istiyoruz. Herhangi bir organın zarar görmesi insanın yaşamını olumsuz etkiliyor. Tedavisi yıllarca sürüyor. Bunların önlenebilmesinin bir yolu da sağlıklı beslenmek" dedi.