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Dünya
Deutsche Welle

Çin'den Erdoğan'a terörle mücadele çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde teröre karşı işbirliğini artırma çağrısı yaptı. Çin'in radikal İslamcılıkla suçladığı Uygurlara Türkiye'nin destek vermesi ilişkilerde gerilime neden olmuştu.

14 Mayıs 2017 22:27

Cumartesi günü Çin'de bir araya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in görüşmesinde terörle mücadele en önemli başlıklardan bir tanesi oldu.

Yeni İpek Yolu projesi için başkent Pekin'deki zirve öncesinde yapılan ikili görüşmede, Çin lideri, iki ülke arasında terörle mücadelede daha fazla işbirliği yapılması gerektiğini söyledi. Şi, "İlişkilerimizi daha da geliştirmek için Çin ve Türkiye birbirinin kaygılarına ortak olmalı ve saygı duymalı. (Bu doğrultuda) güvenlik ve terörle mücadele alanlarında işbirliğini arttırmalı" şeklinde konuştu.

"Uygur Türkleri" anlaşmazlığı

Çin, ağırlıklı olarak ülkenin batısındaki Sincan eyaletinde yaşayan Uygur Türkleri arasında radikal İslamcı eğilimlerden endişe ediyor. Doğu Türkistan İslami Hareketi'nin Sincan eyaletinde yüzlerce kişinin ölümüne yol açan çatışmalardan sorumlu olduğunu savunan Çin, Irak ve Suriye'de savaşmaya giden radikal İslamcı unsurların sayısında artış yaşandığına dikkat çekiyor.

Çin: Suriye'de 5 bin Uygur savaşıyor

Geçen hafta Reuters haber ajansına açıklamada bulunan Çin'in Suriye Büyükelçisi, ülkede 5 binden fazla Uygur'un çeşitli silahlı grupların safında savaştığını söylemişti.

Çoğunluğu Müslüman olan Uygurlar ise Çin'in kendilerine dinlerinden dolayı baskı yaptığını savunuyor. Sincan'da geçen yıllarda başörtüsü ve sakal gibi, yetkililere göre açık dini semboller yasaklanmıştı.

Türkiye, Sincan'daki karışıklıklardan kaçan Uygur Türkleri'nin sığındığı ülkeler arasında. Türkiye geçtiğimiz yıl baskıya uğrayan Uygur Türkleri'ne kapısını açmış ve Çin'i politikalarından dolayı eleştirmişti.

Geçen yıl Ramazan ayında Uygurların oruç tutmasının engellendiğine yönelik haberlerin kamuoyuna yansıması üzerine Türkiye'de protestolar yaşanmış ve Çin'in İstanbul'daki konsolosluğuna yürüyüş yapılmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters, ÇÖ/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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