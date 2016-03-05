Çin'den ekonomik reform atağı



Pekin'de düzenlenen Ulusal Halk Kongresi'nin açılışında konuşan Başbakan Li Kıçiang, son 25 yılın en düşük büyüme hedefiyle zayıflayan ekonomik konjonktürün yeniden canlanmasının sağlanacağını vurguladı. Geniş kapsamlı yapısal reformlara gidileceğini kaydeden Çin Başbakanı, böylece 2020 yılında on yıl öncesine göre iki katı ekonomik büyüme ve gelir artışı sağlanacağını kaydetti.

Çin hükümeti tarafından benimsenen 5 yıllık ekonomik plana göre enflasyonun yüzde 3 civarında tutulması hedefleniyor.

Yaklaşık üç bin delegenin katıldığı kongrede ekonomi kuruluşlarına da seslenen Başbakan sanayide köklü yapısal değişimlerin yanı sıra modern teknolojilere de geçilmesi tavsiyesinde bulundu.

Cumartesi günü başlayan kongre 12 gün sürecek. Milletvekilleri 16 Martta beş yıllık ekonomik plan, bütçe ve mali raporları oylayacak.