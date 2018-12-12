Çin'den başarıyla dönen Ardahanlı öğrencilere davul- zurnalı karşılama

Deniz BAŞLI /ARDAHAN (DHA) -ARDAHAN\'da, Robotik Kodlama Atölyesi\'nde tasarladıkları \'Robothan\' projesiyle Türkiye birincisi seçilen Ayşenur Uslu (12) ile Hayriye Tuana Açıkyıldız (11) Türkiye\'yi temsil etmek üzere gittikleri Çin’den yurda döndüler. 350 takım arasında ilk 10\'a girmeyi başaran Ayşenur Uslu ile Hayriye Tuana Açıkyıldız, arkadaşları ve ailelileri tarafından davul -zurna eşliğinde halay çekilerek karşılandı.

Çin\'de 6-9 Aralık tarihleri arasında yapılan \'MakeX Robotik\' yarışmaşına, 16 ülkeden 350 takım arasında 23 Şubat Ortaokulu öğrencisi Ayşenur Uslu ile TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Hayriye Tuana Açıkyıldız, Robotik Kodlama Atölyesi\'nde tasarladıkları \'Robothan\' projesiyle Türkiye genelinde içerisinde seçkin eğitim kurumlarının da yer aldığı 44 özel okul ve 2 devlet okulunun katıldığı yarışmada birinci seçildi.

ÇİN\'DEKİ YARIŞMADA, 35 TAKIM ARASINDAN 10 TAKIM ARASINA GİRDİLER

Uslu ve Açıkyıldız\'ın robotlarla mavi gezegeni kirlilik ve çöpten temizlemeyi amaçlayan \'Mavi Gezegen\' projesi, Türkiye\'yi temsil etmek üzere Çin\'de düzenlenen yarışmaya gitti. Ortaokullu kızlar, buradaki yarışmada ilk elemede 35 takım arasına girmeye başardı. Daha sonra yapılan final yarışlarında ise ilk 10’a giren kızlar büyük bir başarı elde etti.

Uçakla yurda dönen Uslu ve Açıkyıldız için bugün 23 Şubat İlkokulu önünde bir tören düzenlendi. Öğrencileri, davul- zurna eşliğinde Vali Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri karşıladılar. Okulunun konferans salonunda düzenlenen törende konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, “Türkiye’de imkanları daha fazla okullara karşı yarışan öğrencilerimiz birinci olmayı başardılar. Bu yarışmaların ikinci aşaması olan ve Çin’de yapılan yarışlarda ülkemizi, milletimizi, bayrağımızı temsil etmek üzere Çin’e gittiler ve 35 okul arasında ilk 10’a girdiler. Bizim için onların Çin’e gitmesi bile büyük bir başarıdır. Öğrenciler Ayşenur Uslu ve Hayriye Tuana Açıkyıldız ile projede görev alan öğretmenleri tebrik ediyorum\" diye konuştu.

\'GURURLU VE MUTLUYUM\'

Yarışmada ilk 10’a girdiklerinden dolayı çok gururlu ve mutluyum olduğunun söyleyen Ayşenur Uslu, \"Bu yarışma sadece bize onunculuk değil, başka ülkelerin takım kültürlerini, ülke kültürlerini, dillerini, yaşamlarını öğretti. Farklı ülkelerden yeni arkadaşlıklar edindik. Yarışmada ilk 10’a girdiğimizden dolayı çok gururlu ve mutluyum\" dedi.

Çok zor bir yarışma olmasına rağmen en iyi şekilde üstesinden geldiklerini söyleyen Hayriye Tuana Açıkyıldız ise “Onunculuk bizim için büyük bir başarı. Türkiye’yi gururlandırdığımız için çok sevinçliyiz. Bizleri bu şekilde karşılayan herkese teşekkürler ediyoruz\" diye konuştu.

Vali Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez Başarı olan öğrencileri çeyrek altın ve çeşitli hediyeler ile ödüllendirdiler.

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