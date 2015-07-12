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Dünya
Deutsche Welle

Çin'den ABD'ye Uygur notası

Tayland'ın iade ettiği Uygurları terörist faaliyetler planlamakla suçlayan Çin, ABD'ye de protesto notası verdi.

12 Temmuz 2015 16:57

Çin, Uygurların Tayland'dan iade edilmesiyle ilgili uluslararası toplumdan gelen
eleştirilere yanıt verdi. Çin polisi, Tayland'ın iade ettiği 109'un Uygur'un Ortadoğu'daki
terör gruplarıyla bağlantılı olduğunu ve bu kişilerin cihada katılmak üzere Türkiye
üzerinden Irak ve Suriye'ye gitmeyi planladıklarını açıkladı.

Ayrıca iade edilen kişilerden 13'ünün daha önce Çin'de terörist faaliyetlere katıldığı ve
daha sonra Çin'den kaçtığı iddia edildi.

ABD'ye nota

Son dönemde Sincan bölgesinde yaşayan Uygurlara baskı uyguladığı haberleriyle
gündeme gelen Çin, Uygurların iade edilmesine tepki gösterenleri yasadışı göçe göz
yummakla suçladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Uygurların Tayland'dan iade edilmelerine ilişkin görüntülerin
yayınlandığı ABD'ye de tek taraflı tutumunu gerekçe göstererek protesto notası verdi.
"ABD'nin yanlış açıklamalar yaparak yasadışı göçü teşvik etiğini" savunan Bakanlık,
ABD'yi önyargılı olmak ve gerçekleri tahrip etmekle itham etti.

Kafalarına çuval geçirildi

Tayland'daki Uygurlar perşembe gecesi kafalarına çuval geçirilip zorla bir uçağa
bindirilerek Çin'e gönderilmişti. Bu görüntüleri insan hakları savunucularının yanı sıra
ABD ve Birleşmiş Milletler de sert bir dille eleştirmişti. Sınırdışı sırasındaki
uygulamaya tepki gösteren Türkiye de Uygurları mülteci olarak kabul etme önerisinde
bulunmuştu. 

Pekin, Sincan'daki Uygurların dini özgürlüklerini
kısıtladığı yönündeki iddiaları da
yalanladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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