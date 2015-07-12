Çin'den ABD'ye Uygur notası

Çin, Uygurların Tayland'dan iade edilmesiyle ilgili uluslararası toplumdan gelen

eleştirilere yanıt verdi. Çin polisi, Tayland'ın iade ettiği 109'un Uygur'un Ortadoğu'daki

terör gruplarıyla bağlantılı olduğunu ve bu kişilerin cihada katılmak üzere Türkiye

üzerinden Irak ve Suriye'ye gitmeyi planladıklarını açıkladı.

Ayrıca iade edilen kişilerden 13'ünün daha önce Çin'de terörist faaliyetlere katıldığı ve

daha sonra Çin'den kaçtığı iddia edildi.

ABD'ye nota

Son dönemde Sincan bölgesinde yaşayan Uygurlara baskı uyguladığı haberleriyle

gündeme gelen Çin, Uygurların iade edilmesine tepki gösterenleri yasadışı göçe göz

yummakla suçladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Uygurların Tayland'dan iade edilmelerine ilişkin görüntülerin

yayınlandığı ABD'ye de tek taraflı tutumunu gerekçe göstererek protesto notası verdi.

"ABD'nin yanlış açıklamalar yaparak yasadışı göçü teşvik etiğini" savunan Bakanlık,

ABD'yi önyargılı olmak ve gerçekleri tahrip etmekle itham etti.

Kafalarına çuval geçirildi

Tayland'daki Uygurlar perşembe gecesi kafalarına çuval geçirilip zorla bir uçağa

bindirilerek Çin'e gönderilmişti. Bu görüntüleri insan hakları savunucularının yanı sıra

ABD ve Birleşmiş Milletler de sert bir dille eleştirmişti. Sınırdışı sırasındaki

uygulamaya tepki gösteren Türkiye de Uygurları mülteci olarak kabul etme önerisinde

bulunmuştu.

Pekin, Sincan'daki Uygurların dini özgürlüklerini

kısıtladığı yönündeki iddiaları da

yalanladı.