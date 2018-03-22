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Ekonomi

Çin'den ABD'ye uyarı: Çin hiçbir şey yapmadan oturmayacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Mart (DHA) – Çin Ticaret Bakanı Zhong Shan, "ABD’nin küresel ticaret yasalarını sürekli olarak kötüye kullandığını” ileri sürerek, bu durumda Çin’in "hiçbir şey yapmadan oturmayacağı" uyarısında bulundu

22 Mart 2018 15:08

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Mart (DHA) – Çin Ticaret Bakanı Zhong Shan, \"ABD’nin küresel ticaret yasalarını sürekli olarak kötüye kullandığını” ileri sürerek, bu durumda Çin’in \"hiçbir şey yapmadan oturmayacağı\" uyarısında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen günlerde çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının ardından küresel gündemde yer edinen söz konusu “ticaret savaşları” ABD’nin Perşembe günü Çin ürünlerine toplam 60 milyar dolar vergi getireceği iddialarını güçlendirdi.
Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Çarşamba günü Washington\'un, güneş panelleri, rüzgar kulelerinden çelik silindirlere ve alüminyum ekstrüzyonlara kadar çeşitli Çin ürünlerine yönelik uyguladığı vergi uygulamalarının \"kurallara tam olarak uymadığı\" kararını verirken, konuyla ilgili Shan, şu uyarıyı yaptı:
\"Bu açıklama ABD’nin iki WTO kuralını ihlal ettiğini, uluslararası ticaret çevresinin eşit ve adil çevresine zarar veren telafi edecek olan önlemleri sürekli olarak kötüye kullandığını ve çok yönlü ticaret sisteminin dayanıklılığını zayıflattığını gösterir.
\"301 soruşturmasıyla ilgili olarak Çin birçok kez ABD’nin bu tür tek taraflı ve korumacı eylemlerine karşı olduğunu belirtmiştir.
\"Yasal hakları ve çıkarları zarar görürken Çin hiçbir şey yapmadan oturmayacak. Haklarımızı ve çıkarlarımızı sıkı bir şekilde savunmak için gerekli tüm önlemleri almalıyız.\"

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