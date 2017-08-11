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Dünya
Deutsche Welle

Çin'den ABD'ye provokasyon suçlaması

Pekin yönetimi bir savaş gemisinin karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD'yi protesto etti. ABD uluslararası sularda seyrüsefer özgürlüğünün kısıtlanamayacağını savunuyor.

11 Ağustos 2017 15:40

Çin, bir Amerikan savaş gemisinin tartışmalı Güney Çin Denizi'ne girmesini protesto etti. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang, "Amerikan destroyeri USS John S. McCain'in izinsiz olarak Nanşa Adaları yakınlarındaki yapay Meyci (Mischief) resifine yaklaştığını" söyledi. Sözcü, Çin'in egemenliğine ve güvenliğine ciddi zarar veren bu eyleminden dolayı ABD'yi protesto ettiklerini söyledi ve ABD'yi bölgede güç gösterisi yaparak provokasyona kalkışmakla suçladı.

Amerikan destroyerinin Güney Çin Denizi'ne girmesinin "kimin tansiyonu yükseltmeye çalıştığını ve bölgeyi kimin silahlandırdığını açıkça gösterdiğini" söyleyen Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "ABD'nin provokasyonlarının Çin'in ulusal güvenlik kapasitesini daha da arttıracak adımlar atmasına neden olduğunu" sözlerine ekledi.

'Seyrüsefer özgürlüğü'

ABD savaş gemisinin Çin'in üzerinde hak iddia ettiği yapay adaların 12 millik karasularından 'seyrüsefer özgürlüğü' adına geçtiğini duyurdu. Amerikan savaş gemileri daha önce de iki kez bu sulardan geçmişti.

Lahey'deki Uluslararası Tahkim Mahkemesi bir yıl önce dünyanın en önemli deniz güzergâhları arasında yer alan ve zengin hidrokarbon rezervlerini barındırdığı belirtilen Güney Çin Denizi üzerinde Pekin yönetiminin hak iddia edemeyeceğine karar vermişti.

Amerikan Pasifik Filosunun sözcüsü Nicole Schwegmann Alman Haber Ajansına (dpa) yaptığı açıklamada, Amerikan silahlı kuvvetlerinin Asya-Pasifik bölgesindeki olağan faaliyetlerinde uluslararası hukuka tam olarak riayet ettiğini söyledi. Schwegmann Amerikan ordusunun devletler hukukunun izin verdiği dünyanın her bölgesinde serbestçe hareket ettiğini sözlerine ekledi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa/AG, BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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