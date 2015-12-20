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Dünya

Çin'den ABD'ye 'provokasyon' suçlaması

ABD'nin tartışmalı Spratly Adaları (Nansha) üstünde bombardıman uçağını uçurarak bölgede gerilimi kasten tırmandırdığını belirtildi

20 Aralık 2015 01:51

Güney Çin Denizi'ndeki yapay takım adalarından olan Spratly üstünde B-52 tipi uzun menzilli bombardıman uçağı uçuran ABD'yi 'provokasyon yapmakla' suçlayan Çin, 10 Aralık'ta yaşanan olayın ardından 'yüksek alarm' seviyesine çıkarıp personeline bölgeden ayrılmaları uyarısında bulundu. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Çin'in şikâyetinin soruşturulacağını söyledi.

Çin Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, ABD'nin tartışmalı Spratly Adaları (Nansha) üstünde bombardıman uçağını uçurarak bölgede gerilimi kasten tırmandırdığını belirtti.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, B-52'lerin görevde olduğunu ve birinin 'muhtemelen kötü hava şartlarından kaynaklı' kazara takımadalara bağlı Cuarteron Mercan Kayalıklarınının 2 deniz mili içinde seyrettiğini yazdı.

Çin, uçuşların ‘ciddi askeri provokasyon yarattığını' söyledi ve ABD'yi benzer durumların yaşanmaması için önlem alması konusunda uyardı. ABD, tartışmalı Güney Çin Denizi'nde herhangi bir taraftan yana tavır almadı fakat ordusu için bölgede 'navigasyon özgürlüğü' politikası izledi.

Pentagon sözcüsü Bill Urban ise B-52 bombardıman uçağının bu politikanın bir parçası olmadığını söyledi. Uzmanlar, uçuşun bir navigasyon hatasından kaynaklanmış olabileceğini ifade ediyor.

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