Çin'den "tuzlu suda" yetişen pirinç

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Ekim (DHA) - Çinli bilim insanlarının geliştirdikleri \"tuzlu suya dayanıklı\" pirinç üretiminde, verim beklentilerin üç katına ulaşınca, ticari satışlar da başladı.

Çinli bilim insanları, Şantung ilinde bir kıyı kasabası olan Quingdao\'daki Salin-Alkali Toleranslı Pirinç Araştırma ve Geliştirme Merkezi\'nde 200\'den fazla pirinç çeşidinin ekimini gerçekleştirdi. Pirinçlerin sulama işleminde ise Sarı Deniz\'den seyreltilmiş deniz suyu kullanıldı.

Hektar başına 4.5 ton gibi bir verim bekleyen bilim insanları, yeni yapılan hasatta 6.5 ila 9.3 ton arası değişen verimle karşılaşınca, \"tuzlu suya dayanıklı\" pirinç yetiştirme çalışmalarında başarıya ulaşılmış oldu.

Çin\'de bir süredir salin-alkali toleranslı pirinç üretimi çalışmaları yapılıyordu; ancak, bu yıl elde edilen verim, ürünün ticarileştirilmesine olanak sağladı. Yerel haberlere konuşan ve Çin\'in \"Melez Pirinç Babası\" olarak da bilinen araştırma lideri Yuan Longping, bu yeni pirinç ekimi ve üretimiyle 200 milyondan fazla insanın gıda desteği alabileceğini söyledi.

Melez pirinç çalışmalarını Longping\'in ekibi ile ortak yürüten ve Quingdao merkezli yeni bir şirket olan Yuan Ce Biyolojik Teknoloji, bilim insanı Longping\'in onurlandırılması için pirince \"Yuan Mi\" adını vererek, pirinci satışa çıkardı.

Normal pirinçten sekiz kat daha pahalı olan \"Yuan Mi\"nin kilosunun şu an 50 yen (7.50 dolar) olarak belirlendiği ve bir, iki, beş ve on kiloluk paketlerde satışa çıkarıldığı bildirildi.

Pahalı bir fiyatı olmasına rağmen Ağustos\'tan beri 6 ton satıldığı söylenen pirinci halkın sağlıklı

bulduğu belirtiliyor.

Pirincin tuzlu suda bol bulunan kalsiyum ve diğer mikro besinler açısından zengin olması da, halk tarafından tercih edilme nedeni olarak gösteriliyor. (Fotoğraflı)