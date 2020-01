Çin'deki sel felaketinde ölenlerin sayısı 128'e yükseldi

Çin'in güneyinde şiddetli yağışlar son 5 gündür etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sivil İşler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yangtze Nehri çevresinde meydana gelen yoğun yağışlarda ölü sayısının 128'e çıktığı, kayıp olan 42 kişiye ise hâlâ ulaşılamadığı kaydedildi.

1,34 milyon kişi tahliye edildi

Kötü hava şartları nedeniyle 41 bin evin kullanılamaz hale geldiği bölgelerde, en az 1,34 milyon kişinin de güvenli yerlere tahliye edildiği bildirildi. Şiddetli yağışlardan etkilenen bölgelerde ayrıca, 600 binden fazla kişinin de acil yardım malzemelerine ihtiyaç duyduğu aktarıldı.

Devlet Başkanı Xi'den, daha fazla asker gönderme talimatı

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin Halk Kurtuluş Ordusu ve Çin Silahlı Polis Kuvvetlerine şiddetli yağışlardan etkilenen bölgelere daha fazla asker gönderme talimatı verdi.

Xi ayrıca, söz konusu bölgelere giden askerlerden halkın can ve mal güvenliğinin sağlanmasını ve normal yaşam düzeninin korunması için daha çok çalışmasını istedi.

Çin medyasında yer alan videoda, kötü hava şartları nedeniyle yer yer trafiğin durma noktasına geldiği görülüyor. Bölgelerde, yolların ve tarım arazilerinin de zarar gördüğü ifade edildi. Bazı bölgelerdeki telekomünikasyon ve elektrik tesislerinin de zarar gördüğü aktarıldı.

Öte yandan yoğun yağış ve fırtınanın ekonomiye toplam zararının 20,43 milyar Yuan'i (3 milyar dolar) bulduğu açıklandı.

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde sele kapılan bir kadının kurtarılması an be an görüntülendi.

Guangxi bölgesinde yaşayan kadın, yoğun yağış nedeniyle taşan nehre kapıldı. Nehirde süreklenen kütüğe sarılan kadın, bir saatten daha fazla bir süre suyun üstünde yaşam mücadelesi verdi. Olayın ihbar edilmesinden sonra Changmei kasabasındaki bir köprüde kadını bekleyen polis ve vatandaşlar, ilk olarak nehre can simidi attı. Ancak bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı ve talihsiz kadın nehirde sürüklenmeye devam etti. Nehrin akış hızının yavaşladığı yerde bu kez kurtarma timleri, botlarla kadını kurtarmak için hareket geçti. Bir saat boyunca nehirde yaşam mücadelesi veren kadın uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Çinli kadının hemen tedavi edilmek üzere çevre hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.