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Dünya
Deutsche Welle

Çin'deki patlamada ölü sayısı 112'ye çıktı

Çin'in kuzeyindeki liman şehri Tiancin'de meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 112'ye çıktı. 85'i itfaiyeci 95 kişi ise halen kayıp. Patlamaya ilişkin ayrıntılar da belli olmaya başladı.

16 Ağustos 2015 14:08


Tiancin'de çarşamba akşamı meydana gelen patlamaya ilişkin ayrıntılar da belli olmaya başladı: Buna göre tehlikeli maddelerin saklandığı bir depoda meydana gelen yangına itfaiye müdahale etti. Depodaki mallarla ilgili yeterli bilgi verilmeyen itfaiye görevlileri alevlere su sıktı. Depoda bulunan kimyasal maddeler zehirli gaz saçarak ve patlamayla suya tepki verdi. Depolarda sodyum siyanürün dışında patlayıcı ve zehirli özelliklere sahip potasyum nitrat ve amonyum nitrat maddelerinin de bulunduğu belirtildi. Yangında 20'den fazla itfaiyeci hayatını kaybetti.
Yangın haberlerine sıkı denetim

Pekin yönetimi Tiancin felaketiyle ilgili yayınlara sıkı denetim getirdi. Gazeteler yalnızca resmi Şinhua ajansının haberlerini yayınlayabiliyor, yangınla ilgili araştırma yapmalarına izin verilmiyor. "Söylenti" ve "doğrulanmayan bilgi" yayarak paniğe yol açtıkları gerekçesiyle 50 haber portalına ceza verildi. Kullanıcılarına yorum yoluyla "sebepsiz söylenti" yayma imkânı tanıyan haber siteleri de ceza aldı. İnternet denetiminden sorumlu devlet kurumu CAC, "bu tür davranışlara sıfır tolerans gösterileceğini" duyurdu.

Yangın yeri çevresinde tahliye çalışmalarına ilişkin de çelişkili haberler geliyor. Polis araçları hoparlöründen dün 3 kilometre çapında bölgenin boşaltılması çağrısı yapılmıştı. Tahliye emrini yalanlayan bir yetkili, zehirli gaz sızıntısı ihtimaline karşı önlem alındığını söyledi. Bölgeye ek askeri birlik sevk edilirken, yollara güvenlik barikatları kuruldu.
Çin lideri Şi Cinping'den uyarı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "olaydan derin dersler almaya" çağırdı. Tiancin felaketinin iş güvenliğinde ciddi bir açığa işaret ettiğini kaydeden Şi Cinping, güvenlik önlemlerine harfiyen uyulmasını ve kontrollerin artırılmasını istedi.

Pekin, patlayıcı madde ve tehlikeli kimyasal maddelerin ülke çapında denetleneceğini açıkladı. Şinhua'ya konuşan İş Güvenliği Komisyonu yetkilisi, "Facia, güvenlik konusunun şirketlerde yeterince ciddiye alınmadığını ortaya koydu" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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TiancinBunaCACCinpingDevlet BaşkanıGüvenliği KomisyonuDeutsche Welle Türkçe DW/rtr/ape/dpa/afp/NHBK

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