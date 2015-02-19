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Dünya

Çin'deki otomobil fuarında modeller olmayacak

‘İnsan ahlakını bozduğu’ ve ‘fuarın amacını saptırdığı’ gerekçesiyle modeller kullanılmayacak

19 Şubat 2015 15:49

Her yıl Şangay'da düzenlenen, dünyanın en büyük otomobil fuarlarından biri olan Şangay Otomobil Fuarı'nda bu yıl "seksi modeller" kullanılmayacak.

Dünya devi Çin ’in en büyük uluslararası otomobil fuarı olan ve her yıl Nisan ayında düzenlenen Şangay Uluslararası Otomobil Endüstri Fuarı’nda binlerce otomobilin tanıtımı için seksi kıyafetli modellerin kullanılmayacağı fuar yetkilileri tarafından Çin medyasına duyuruldu. Gerekçe olaraksa bu görüntünün “insanların ahlakını bozduğu” ve “fuarın amacını saptırdığı” gösterildi.

 

‘Ürün teknolojisi ve kalitesi üzerine odaklanılmalı’

 

Enis Aksu’nun DHA’da yer alan haberine göre, organizatörlerin China Daily gazetesine yaptıkları açıklamada “şirketler ürün kalitesi ve teknolojisi üzerine odaklanmalılar” dedikleri belirtildi. Ayrıca organizatörler bu yıl yapılan fuar için: “Umarız sergi açan şirketler ürünlerini daha sağlıklı ve zarif bir şekilde tanıtırlar. Bayağı ve sosyal ahlakı zedeleyecek aktiviteler yasak” dedi.

 

‘Dekolteler bazı modelleri de rahatsız ediyor’

 

Çinli model Dang Jiani (25) konuyla ilgili olarak her yıl bu aktivitelerde şirketlerin kıyafetleri seçtiğini ve dekoltelerin bir çok modeli de rahatsız ettiğini ancak bunu yapmaya mecbur olduklarını söylerken son yıllarda bu karar ile özellikle sosyal medyada sansasyonel fotoğraflarıyla gündeme gelen Gan Lulu gibi insanların sosyal ahlakı daha fazla etkileyemeyeceklerini dile getirdi.

Şangay Otomobil Fuarı, Çin’in en eski uluslararası otomobil fuarı ve her yıl binlerce aracın sergilenmesine ve tanıtılmasına ev sahipliği yapıyor.

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