Bitlis Valisi, İstanbul'daki fuarı pavyona benzetti

Bitlis Valisi Orhan Öztürk, buyıl 19’uncusu düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nın (EMITT) pavyon havasına dönüştürüldüğünü söyledi.

İstanbul Beylikdüzü’nde 22-25 Ocak tarihlerinde düzenlenen 71 ülkeden 4 bin 500 firmanın katıldığı fuarda stand açan Bitlis Valiliği tanıtım yapamadıkları gerekçesiyle tepki gösterdi.



DHA'nın haberine göre, Bitlis Valiliği resmi internet sitesinden de açıklama yapan Vali Orhan Öztürk, bir daha EMITT’e katılmama kararı aldıklarına dikkat çekti. Organizasyonu çok sert cümlelerle eleştiren Vali Öztürk, şunları söyledi: "Fuar adeta pavyon ve panayır havasına dönüştürüldü. Fuar yetkilileri kapalı alanda çok ciddi eğlence ve müzik yapılmasına müsaade etmiştir. Bu şekilde tanıtım yapılması engellenmiştir. Fuar yetkilileri gerekli hassasiyeti göstermemiştir. Bizler 4 gün boyunca çok yüksek seste yapılan müzik ve eğlence dolayısıyla gerekli tanıtımımızı yapamadık.



Bu şekilde kapalı alanda konser ve pavyon mantığı ile yapılmış bir tanıtıma bir daha katılmayacağımızı belirtmek istiyorum. Bu amaçla burada yaptığımız masrafları tazminatı ile birlikte geri alınması için çalışmalarımızı başlattık. Böyle bir fuar ülkemizin dışarıdaki tanıtımı için ciddi bir zarardır. Fuar yetkilileri üzerlerine düşen hassasiyeti ve sorumluluğu yerine getirememektedirler. Bu şartlarda Bitlis Valiliği olarak bundan sonra EMITT fuarına katılmayacağımızı belirtmek istiyorum."

EMITT Direktörü Hacer Aydın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Bitlis Valisi Öztürk’ün ‘pavyon’ benzetmesini ‘talihsiz bir açıklama’ olarak değerlendirdi.



Hacer Aydın uzun yıllarda beri fuar organizasyonları yaptıklarını, daha önceki yıllarda yaptıkları EMITT organizasyonlarında daha fazla gürültü oluştuğuna işaret ederek “Bu yıl gürültüyü en aza indirdik. 20’ye yakın arkadaşımız sürekli uyarılarda bulunuyordu. Her il kendi tanıtımını yapmak için daha fazla müzik açıyor. Biz de bunun önüne geçmek için yoğun bir çaba gösterdik. Bu konuda bakanlığın, müzik yayınları ile ilgili verdiği bir ‘uyarı’ yazısı var. Biz de bu resmi yazıyı tüm stantlara dağıttık. Ancak sonuçta karşımızda muhatap olan vali veya belediye başkanı… Ve bu yıl, geçtiğimiz yıllara göre daha az gürültünün olduğu bir organizasyon oldu” dedi.