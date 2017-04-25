Çin'deki Müslümanlara yönelik isim yasağına tepki

İnsan Hakları İzleme Örgütü HRW, Çin'de Müslümanların ön adlarına getirilen yasağı sert dille eleştirdi. Örgüt Müslümanlara yönelik bu yasağın, "absürd bir sınırlama” olduğuna dikkat çekti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü New York'ta yaptığı açıklamada, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Müslümanların çocuklarına dini isimler vermesine yasak getirmesini sert dille eleştirdi. Örgüt, ön adların ebeveynler tarafından seçiminin çok özel bir konu olduğuna işaret etti ve bu noktada devletin müdahale edemeyeceği vurguladı.

Medyada çıkan haberlerde Pekin yönetiminin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan yaklaşık 10 milyon kadar Müslüman Uygur halkının yeni doğan çocuklarına dini isimler vermesini, “dinî istekleri kamçılar” gerekçesiyle yasakladığı yer almıştı.

Çin makamları bundan böyle dini isimler taşıyan Müslüman çocukların adlarını nüfusa kaydetmeyecek. Sözkonusu isimleri taşıyan çocukların, kamu okullarına gitmeleri ve sosyal hizmetlerden yararlanmaları mümkün olmayacağı belirtiliyor.

Yasağın, Çin'deki İslam yasası kapsamında uygulandığı bildirildi. Çin hükümeti Nisan ayı başında başörtüsü ve uzun sakal bırakılmasını da yasaklamıştı.

'Uygurları baskı altında tutmak için bahane'

Pekin bu önlemleri İslamcı terörizm ve radikal eğilimler ile mücadele kapsamında aldığını öne sürüyor. İnsan hakları savunucuları ise Çin hükümetinin dinci radikalleşme konusundaki korkuları, Uygurları kültürel baskı altına alma yönünde malzeme olarak kullandığı suçlamasında bulunuyorlar.

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