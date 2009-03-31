Çin'deki milyonerler artıyor

Çin'deki milyoner sayısının bu yılın sonunda 320 bini bulmasının beklendiği bildirildi. Bir Çin bankası ve danışmanlık şirketi tarafından ortaklaşa hazırlanan raporda, 2009 yılı sonu itibariyle Çin'de bu milyonerlerin toplam şahsi servetlerinin 9 trilyon yueni (1,29 trilyon ABD Doları) bulacağı ileri sürüldü.



Çin'de 2008 yılına ilişkin olarak açıklanan verilerde de sayıları 300 bini bulan milyonerler arasında kişisel serveti en az 100 milyon yüeni (14,49 milyon ABD Doları) bulanların sayısının 10 bin olduğu kaydedildi. Geçen yıl toplam servetleri 8,8 trilyon yueni (1,27 trilyon ABD Doları) bulan milyonerlerin yasal varlığı ülkenin 30 trilyon yuenlik (4,3 triyon ABD Doları) gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 29'unu oluşturuyor.



Guangdong eyaleti 46 bin kişiyle milyonerlerin yüzde 15'ine ev sahipliği yaparken bu eyaleti Şanghay ve Pekin izliyor.



Söz konusu raporda küresel finansal kriz ve Çin'deki düzenlemelerin yabancı bankaların bu ülkedeki işlemlerimi zorlaştırdığına dikkat çekildi.



Çin'de zenginler grubunun giderek büyümesi hükümeti gelir dengesizliği ve sosyal istikrar konularına daha çok önem vermeye zorluyor. Çin Başbakanı Ven Ciabao meclisin son yıllık toplantısında yeni bir kırsal yoksulluk seviyesini ortaya koydu. Yoksulluk sınırı kişi başı yıllık 1196 yuen (173,3 ABD Doları) olarak belirlendi. Bu sınır 40 milyon 70 bin kişiyle nüfusun yüzde 3'ünü kapsıyor.



