Çin’deki mama skandalı büyüyor

Çin'de zehirli kimyasal madde karıştırılan mamadan ölen bebeklerin sayısı 4'e çıktı.



Her şey bir hafta önce Gansu Eyaleti’nde bir hastaneye yatırılan bir yaşından küçük 14 bebeğe, böbrek taşı teşhisi konmasıyla başladı. Bebeklerin tümünün ‘Sanlu’ marka mama yediği için hastalığın bundan olacağı kuşkusu oluştu. İncelemeler sonucunda, bebek mamasına plastik ve yapıştırıcı üretiminde kullanılan melamin karıştığı ortaya çıktı.

4 kişi tutuklandı

Zehirli mama skandalıyla ilgili olarak polis 4 kişiyi tutukladı. Tutuklananlardan süt toplama merkezi işleten Geng soyadlı iki erkek kardeş, protein seviyesini yüksek göstermek için süte plastiklerde kullanılan melamin kimyasalını katmakla suçlanıyor. Çin haber ajansı, kardeşlerin bu sütten günde yaklaşık 3 ton satış yaptıklarını bildirdi. Polis dün olayla bağlantılı Ma ve Zhao adlı iki kişiyi daha tutuklarken Sanlu şirketi yetkilileri zehirli mamadan dolayı özür dilediler.

Ölü bebek sayısı 4'e çıktı



Çin'de bozuk mama nedeniyle ölen bebeklerin sayısı 4'e çıktı. Sincan Uygur Özerk Bölgesi hükümetinin internet sitesinde yapılan açıklamada, bu bölgeden bir bebeğin bozuk mama nedeniyle öldüğü belirtildi. Açıklamada ayrıntılı bilgi verilmedi.



Çin Sağlık Bakanı Çen Cu, dün, bozuk mama yüzünden ölen bebeklerin sayısının 3'e, hastalanan bebek sayısınınsa 6244'e çıktığını söylemişti.



(AA)

