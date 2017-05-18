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Yaşam
Deutsche Welle

Çin’deki festivalde köpek eti satışı yasaklandı

Tüm dünyada hayvanseverlerin tepkisini çeken Çin'deki Köpek Eti Festivali’nde bu yıl köpek eti satılması yasaklandı

18 Mayıs 2017 18:37

Her yıl Çin'in Yulin kentinde düzenlenen Köpek Eti Festivali'nde bu sene köpek eti satışı yasaklandı. Hayvan koruma örgütleri Duo Duo Project ve Humane Society International, Yulin'deki yetkili makamların bu yıl köpek eti satışına yasak getirdiğini duyurdu. Duo Duo Project adlı kuruluştan Andrea Gung "Bu geçici bir yasak ama bir domino etkisi yaratacağını ve köpek eti ticaretinin çöküşüyle sonuçlanacağını umuyoruz" diye konuştu.

2009 yılından beri düzenlenen Köpek Eti Festivali yaklaşık 10 gün sürüyor. Festivalde her sene 10 ila 15 bin köpeğin tüketildiği tahmin ediliyor. Köpek eti satıcıları, hayvanların insani bir biçimde öldürüldüğünü savunuyor. Hayvan hakları savunucuları ise kedi ve köpeklerin zehirlendiğini ya da döve döve öldürüldüğünü ileri sürüyor. Öldürülen bazı hayvanların sahiplerinden çalındığı da iddialar arasında.

Tepkiler sonuç veriyor

Tüm dünyada hayvanseverlerin tepkisini çeken festivalde öldürülen hayvanların sayısı, protestolar nedeniyle her yıl azalıyor. Festivalin tamamen iptal edilmesi ise henüz öngörülmüyor.

Humane Society International'dan Peter Li yasağın başlamasından önce birçok hayvanın öldürülebileceğine dikkat çekti. Li, "Henüz acıları geçmiş değil" diye konuştu.

©Deutsche Welle Türkçe

DPA,EC/CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Humane Society International YulinDuo ProjectAndrea GungSociety International PeterWelle Türkçe

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