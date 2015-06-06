Çin'deki faciada ölü sayısı 400'e yaklaştı



Asya'nın en uzun nehri olan Yangtze Nehri üzerinde meydana gelen gemi kazasında bilanço ağırlaşıyor.

Resmi Şinhua haber ajansı 396 cesede ulaşıldığını duyurdu. Haber alınamayan 46 kişiden ise ümit kesildi.

Yakınlarına ulaşmaya çalışan vatandaşlar kazayla ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaşmadığı ve olay yerine gitmelerine izin verilmediği gerekçesiyle Çin hükümetine öfkeli.

"Doğunun Yıldızı" adlı yolcu gemisinde kaza olduğu sırada çoğunluğu yaşlı olmak üzere 456 kişi bulunuyordu. Gemi pazartesi günü nehir gezintisi sırasında fırtınaya yakalanmış ve alabora olduktan kısa süre sonra batmıştı.

Kazadan aralarında kaptan da olmak üzere 14 kişi sağ kurtulmayı başarmıştı. Geminin kaptanı gözaltına alınırken, geminin fırtına alarmına rağmen demir atmadığı belirtiliyor.

Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları WeChat adlı internet platformu üzerinden bir imza kampanyası başlatarak Çin hükümetinden resmi özür ve kapsamlı bir soruşturma talep etti.

Kazanın Çin'de 70 yıldır meydana gelen en büyük gemi faciası olduğu belirtiliyor. Çin'de 1948 yılında SS Kiangya adlı geminin Şanghay yakınlarında battığı kazada yaklaşık 4 bin insan hayatını kaybetmişti.