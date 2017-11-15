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Dünya

Çin’deki bu bölgelerin ülkelerden büyük ekonomileri var

Deniz Ali Yürürdurmaz / Beijing, 15 Kasım (DHA)  – Çin’de yıllarca süren istikrarlı ekonomik büyüme, bazı bölgelerin ülkeler kadar büyük ekonomileri olmasını sağladı

15 Kasım 2017 12:33

Deniz Ali Yürürdurmaz / Beijing, 15 Kasım (DHA)  – Çin’de yıllarca süren istikrarlı ekonomik büyüme, bazı bölgelerin ülkeler kadar büyük ekonomileri olmasını sağladı. 
Visual Capitalist tarafından yapılan çalışmada 1.4 milyar nüfuslu Çin’in bazı bölgelerinin ekonomileri, gayrisafi milli hasıla (GSYH) bazında kimi ülkelerin ekonomileriyle karşılaştırılıyor.
Çin’deki bu bölgeler, tıpkı Amerika’nın kuzeydoğu bölgesindeki New York, Philadelphia, Boston, Baltimore ve Washington gibi birbirine bağlı mega ekonomi bölgelerinden oluşuyor. Çin’de üç önemli mega ekonomik bölge bulunuyor.
Yangtze Nehri Deltası 
Toplam gayrisafi milli hasılası 2.17 trilyon dolar olan bu bölgenin içinde Şangay, Suzhou, Hangzhou, Wuxi, Ningbo ve Changzhou şehirleri yer alıyor. Bu bölge ekonomik büyüklüğüyle İtalya ile neredeyse aynı. İtalya ekonomisinin büyüklüğü 2.31 trilyon dolar. 
İnci Nehri Deltası 
Toplam gayrisafi milli hasılası 1.89 trilyon dolar olan bölgenin içinde Hong Kong, Guangzhou, Shenzhen, Foshan, Dongguan ve Macao bulunuyor. Bu bölge Güney Kore ile aynı zenginlikte. Güney Kore\'nin GSYH\'si 1.83 trilyon dolar. 
Pekin - Tianjin
Çin’in kuzeyindeki en büyük iki şehrin, Pekin ve Tianjin’in yer aldığı bu bölgenin gayrisafi milli hasılası ise 1.14 trilyon dolar ve ekonomisi Avustralya ile karşılaştırılıyor. Avustralya\'nın GSYH\'si 1.13 trilyon dolar. 

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