Çin'deki belirsizlik Dax'ı da vurdu



Almanya'nın Çin'e yaptığı ihracattan kaynaklanan endişeler birleşik borsa endeksi DAX'ın düşüşünü hızlandırdı. Alman borsa endeksi seansı yüzde 3,27'lik kayıpla ve 10 924,61 puandan kapattı. Bir ara 10 900 puana kadar gerileyen, en büyük 30 şirketin hissellerini yansıtan DAX böylece yılın ikinci büyük puan kaybına uğradı. Orta ölçekli şirketlerin endeksi MDax yüzde 2,84, teknoloji hisseleri endeksi TecDax ise yüzde 2,54 oranında değer kaybetti.

Çin ekonomisinin ciddi problemlerle karşılaştığını gösteren işaretler artıyor. Çin merkez Bankası üst üste iki kez yuanı devalüe ederken, istatistik kurumu da sınai üretim artışının beklenen oranın altında kaldığını duyurdu. Perakendecilik branşındaki artış da son derece düşük çıktı.

Almanya'nın sanayi hisseleri değer kaybetti

İhracatçı ülke olduğu için Çin pazarına bağımlı sanayi ülkelerinin başında gelen Almanya'nın sanayi hisselerindeki değer kaybı diğer ülkelerdekinden yüksek oldu. Bir borsacı yuanın devalüe edilmesi ve Euro'nun Çin para birimi kurunun yükselmesinin de Alman ürünlerinin Çin pazarındaki rekabet gücünü olumsuz etkilediğini söyledi.

Çin pazarının büyük önem taşıdığı Alman otomobil imalatçılarının borsa değeri salıdan sonra çarşamba günü de düşüşteydi. Daimler ve Continental şirketlerinin hisse senetleri tek seansta yüzde 4,5'un üzerindeki oranlarda düşüş kaydetti.

Çin'deki kriz endişesi nedeniyle bütün Avrupa borsalarından sonra Amerikan borsa endeksi Dow Jones de fire verdi. Euro Amerikan Doları karşısında üç sentlik sıçrama yaparak 1,12 dolara kadar tırmandı.