Çin’de zehirli sütten iki goril hasta oldu

Tanzanya Çin'den süt ve süt ürünleri ithalatını durdurdu

Hangzhou gazetesinin internet sitesindeki habere göre, Hangzhou Vahşi Doğa hayvanat bahçesindeki 1 ve 3 yaşındaki iki goril, zehirli süt skandalının merkezindeki Sanlu şirketinin sütleriyle beslendi.Hayvan hastanesinden bir doktor, hastalanan iki gorilin böbreklerinde taş oluşumu başladığının tespit edildiğini söyledi.