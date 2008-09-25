Çin’de zehirli sütten iki goril hasta oldu

Çin'de şimdiye kadar 4 çocuğun ölmesine, on binlerce çocuğun hastalanmasına neden olan zehirli sütle beslenen iki goril de hastalandı.
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Hangzhou gazetesinin internet sitesindeki habere göre, Hangzhou Vahşi Doğa hayvanat bahçesindeki 1 ve 3 yaşındaki iki goril, zehirli süt skandalının merkezindeki Sanlu şirketinin sütleriyle beslendi.
Hayvan hastanesinden bir doktor, hastalanan iki gorilin böbreklerinde taş oluşumu başladığının tespit edildiğini söyledi. (AA)