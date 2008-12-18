Çin'de yollar yeşerdi!

Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Wuhan kentinde Zhuodaoquan Viyadüğü üzerindeki karayolunun zemini, kaymaları önleyici, seramiklerle kaplı özel maddeler içeren bir boyayla sıvandı



Kazaları önlemede büyük oranda başarı sağlayan ve çevreci bir görünüme sahip olan boya aynı zamanda aşınma ve erozyona karşı da dayanıklı. Hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaştığı ülkede, sorunun çözümü için daha radikal çözümler aranıyor. Benzin yerine alternatif enerji kaynaklarıyla çalışan araçlar teşvik ediliyor. (AA)

