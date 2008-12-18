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Yaşam

Çin'de yollar yeşerdi!

Çin'de viyadüğün üzerindeki karayolunun zemini, kaymaları önleyici, seramiklerle kaplı özel maddeler içeren bir boyayla sıvandı

18 Aralık 2008 02:00

Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Wuhan kentinde Zhuodaoquan Viyadüğü üzerindeki karayolunun zemini, kaymaları önleyici, seramiklerle kaplı özel maddeler içeren bir boyayla sıvandı

Kazaları önlemede büyük oranda başarı sağlayan ve çevreci bir görünüme sahip olan boya aynı zamanda aşınma ve erozyona karşı da dayanıklı. Hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaştığı ülkede, sorunun çözümü için daha radikal çözümler aranıyor. Benzin yerine alternatif enerji kaynaklarıyla çalışan araçlar teşvik ediliyor. (AA)

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