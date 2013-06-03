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Dünya

Çin'de yangın: 61 ölü

Çin'de kümes hayvanları yetiştirme tesisinde çıkan yangın 5 saat süren söndürme çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı

03 Haziran 2013 12:26

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinde yer alan bir kümes hayvanları yetiştirme tesisinde meydana gelen yangın sonucu 61 kişi hayatını kaybetti.

Çin medyasında yer alan haberde, yangının Dehui şehrinde yerel saatle sabah 06.06'da yaşandığı bildirildi. 5 saat süren söndürme çalışmaları sonucu yangının kontrol altına alındığı belirtilirken, soğutma ve kurtarma çalışmalarının devam edildiği kaydedildi.

Bin 200 işçinin çalıştığı tesiste yaralı sayısının henüz tam olarak belirlenemediği, şu ana kadar 43 yaralının çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındığı aktarıldı.

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