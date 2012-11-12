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Yaşam

Çin'de 'Yalnızlar Günü' rekoru

Yalnızlar Günü, 1990'lı yıllarda düzenli ilişkisi olmayan Çinli öğrencilerin hoşlandıklarına kendilerini fark ettirmek için hediyeler alarak kutladıkları bir gündü

12 Kasım 2012 11:07

Her yıl 11 Kasım’da kendilerini fark ettirmek için istedikleri kişilere hediyeler alarak ‘Yalnızlar Günü’nü kutlayan Çinliler bu yıl rekor kırdı. İnternette 13 saatte 1,3 milyar euroluk alışveriş yapıldı.

Yalnızlar Günü, 1990'lı yıllarda düzenli ilişkisi olmayan Çinli öğrencilerin hoşlandıklarına kendilerini fark ettirmek için hediyeler alarak kutladıkları bir gündü. Bu yıl, Çin'de 11 Kasım Yalnızlar Günü'de satışlar patladı. İnternet üzerinden yapılan alışveriş 13 saatte 1,3 milyar euroyu buldu.

Tmail.com gibi online satış siteleri de büyük indirimlerle insanları teşvik etti. Yüzde 70'e kadar indirim yapıldı. Tmail.com'un başkan yardımcısı Steve Wang, muazzam ciro yapıldığını kaydetti. Firmanın blog sayfasında, “bugünün tüm zamanların en büyük online alışveriş partisi olabileceği” belirtildi.

Çin'de Yalnızlar Günü'nün 11 Kasım'da kutlanmasının nedeni o tarihte dört birin yan yana gelmesi yani 11.11. Çinliler, 13 saat içinde 1,3 milyar euroluk ciroyla ABD'de internet üzerinden satışlarda özel indirimlerin yapıldığı ve yılın en fazla online alışverişinin yapıldığı gün olan "Cyber Monday (siber pazartesi)" de elde edilen satış hasılatını da geçmiş oldu. 2011 yılında ABD'de 1,25 milyar dolarlık satış yapılmıştı.
Çin, 538 milyon internet kullanıcısıyla bu alanda da dünya birincisi. Çin ‘de internet üzerinden alışveriş yapanların sayısı 193 milyonken bu sayı nüfusça çok daha küçük olan ABD'de 170 milyon civarında.

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