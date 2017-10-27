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Dünya

Çin'de yaklaşık bin yıllık 5.6 ton madeni para bulundu

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Ekim (DHA) - Çin'in Jiangxi Eyaleti'nde bir adam, evinin temelini atmak için toprağı kazmaya başlayınca, Song Hanedanı'na ait 5

27 Ekim 2017 21:07

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Ekim (DHA) - Çin\'in Jiangxi Eyaleti\'nde bir adam, evinin temelini atmak için toprağı kazmaya başlayınca, Song Hanedanı\'na ait 5.6 ton ağırlığında, 300 bin adet olduğu tahmin edilen madeni para buldu.
Arkeologlar, üçüncü yüzyıldan beri \"porselenlerin başkenti\" denilen Jingdezhen kentinde bulunan madeni para yığınının sahibini bulmaya çalışıyor.
Halk hikayelerine göre, şehirde yaşayan insanlar madeni paraların sahibinin bölgede bin yıl önce yaşayan bir ev sahibi olduğunu iddia ediyor. Fakat arkeologlar, parçaların düşük değer taşıması sebebiyle bunun mümkün olmadığını söylüyor.
Yerel basına konuşan Fuliang Müzesi küratörü Feng Ruin, \"Madeni paraların şu anki lokasyonda olmalarının iki sebebi olabilir: yerli bir işletme, madeni paraları ileride kullanmak için saklamış olabilir veya bir banka, madeni paraları ileride altın, gümüş veya elmas gibi daha değerli bir birimle değiştirmek için gizlemiş olabilir\" dedi.
Madeni paraların bir analizi, paraların Song Hanedanı (960-1279) zamanında basılmış olabileceğini söylüyor. Paraların basıldığı dönemlerde savaş ve göç durumu baş göstermiş ve bu yüzden gömülmüş olabilecekleri söyleniyor.
Feng Ruin, paraların temizliği, tartımı ve kategorize edilmesinin yaklaşık üç yıl süreceğini ve detayların daha sonra açıklanacağını söyledi. (Fotoğraflı)

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